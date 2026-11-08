El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, contó algunas cosas del festejo que tendrá el Cacique en Pedrero. Además, el empresario ya vislumbra la participación alba en la Copa Libertadores del año venidero.

Colo Colo por fin consiguió ponerle broche de oro a la estrella 35 de su palmarés de Campeonatos Nacionales: gracias a un postrero triunfo ante Ñublense, el Cacique se coronó como ganador de la Liga de Primera 2026. El agónico tanto de Marcos Bolados sentenció la fiesta alba.

Todo ocurrió en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. Algo lejos de casa, que de todas maneras estará abierta para albergar el carnaval. Así al menos lo reveló Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, en una entrevista que le concedió a TNT Sports.

“El próximo partido siempre es el más importante. El año pasado fue malo y triste, esta alegría para el pueblo colocolino siempre la buscamos”, reflexionó Mosa en torno al 2025 del centenario institucional que ni siquiera pudo celebrarse a concho.

Vozinha, Javier Correa, Erik Wiemberg y parte del cuerpo médico festejan la estrella 35. (Andres Pina/Photosport).

Algo que sí ocurrirá en Pedrero con esta consagración. “Vamos a festejar, abriremos el estadio Monumental mañana a contar de las 18 horas. Tenemos una fiesta preparada a todos los colocolinos”, reconoció el empresario puertomontino que lidera la concesionaria.

“Lamentablemente hoy vamos a llegar muy tarde seguramente. No había cómo saber ese horario. Mañana a contar de las 6 de la tarde tendremos una sorpresa con música y más. Y obviamente la presentación del equipo campeón de Chile a todos nuestros hinchas en nuestra ruca”, anticipó Mosa.

ver también Vidal derrocha felicidad con la estrella 35 de Colo Colo y deja una incógnita en su futuro: “Sólo quiero celebrar”

Mosa ya vislumbra la Copa Libertadores 2027 tras la estrella 35 de Colo Colo

Colo Colo logró ganar su estrella 35 a falta de tres partidos en la Liga de Primera 2026. También está en competencia en la Copa Chile, pero al presidente de Blanco y Negro ya le preocupa afinar detalles para el año entrante. De hecho, lo manifestó sin tapujos.

“Ahora viene concentrarnos para preparar el equipo en la temporada 2027, especialmente para la Libertadores. A disfrutar un poco esto y desde mañana veremos los lineamientos para el año 2027″, apuntó Aníbal Mosa. Una de las prioridades de resolver es la continuidad de Fernando Ortiz en la dirección técnica.

Aníbal Mosa ya mira de reojo la Copa Libertadores del año entrante. (Diego Martin/Photosport).

Y se refirió al deseo que tiene de competir en el trofeo de clubes más deseado de América. “Siempre para Copa Libertadores hacemos los mayores esfuerzos, el año pasado hicimos una inversión importante. Este año también. Nuestros objetivos son siempre ganar el Campeonato Nacional, pero nuestra exigencia interna y lo que piden nuestros hinchas es tener un buen papel en la Libertadores”, cerró Mosa.

ver también “Puede pelear el descenso”: La frase de Vero Bianchi que motivó al plantel de Colo Colo

Revisa el compacto del triunfo de Colo Colo vs Ñublense