El Cacique afrontó este año sin hacer grandes gastos en fichajes rimbombantes. Mucho dinero no había, por lo que no quedaba otra que ser creativos para buscar jugadores, algo que sacó todo el potencial de club para armar un equipo que terminó siendo el campeón.

A inicios de año la expectativas puestas en este Colo Colo que terminó siendo el campeón, eran más bien mesuradas. Y es que al pésimo 2025 tuvieron los albos había que sumarle una inversión casi nula a un plantel que necesitaba refuerzos en todas las líneas.

La billetera corta terminó mandando, obligando a ser bastante creativos en la búsqueda de jugadores. Así fue como se concretaron varios préstamos y arribos a bajo costo para armar la base que terminó levantando la copa en Chillán.

Los primeros en llegar fueron Javier Méndez y Matías Fernández Cordero, quien curiosamente fueron de los fichajes que menos acción vieron en este año. Al contrario, fueron los que arribaron después quienes terminaron siendo claves en esta consagración.

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Joaquín Sosa y Álvaro Madrid, dos estandartes en la estrella 35 de Colo Colo

El primer fichaje que terminó siendo un verdadero pilar para el equipo de Fernando Ortiz fue el del uruguayo Joaquín Sosa. Pese a las pocas expectativas puestas en el defensor, terminó siendo un titular casi inamovible en la retaguardia.

Posteriormente llegó desde Everton el volante Álvaro Madrid, quien con 31 años en el cuerpo recibió por primera la oportunidad de jugar en un grande del fútbol chileno. Y el fichaje resultó para el Cacique, ya que fue un verdadero motor en el mediocampo albo.

Joaquín Sosa terminó siendo toda una prenda de garantía para Colo Colo en la defensa. | Foto: Photosport.

Junto a ellos llegaron también a préstamo Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán, quienes alternando su presencia en el equipo titular le dieron una importante variante ofensiva a Ortiz.

Además, el Cacique le sacó provecha a los regresos de Diego Ulloa y Jeyson Rojas, quienes volvieron de sus respectivos préstamos en La Calera y La Serena para ser importantes en el equipo.

A mitad de año llegaron Vozinha en calidad de libre e Iván Román mediante una cesión, terminando de conformar con esto un plantel que se armó con pocos recursos, pero que terminó cuajando de tal forma que logro levantar la copa de campeón en el Nelson Oyarzún.

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En síntesis