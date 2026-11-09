El presidente de Blanco y Negro golpea la mesa en el Monumental por el tema de la renovación del King para 2027.

Luego de la obtención del título número 35, en Colo Colo ahora comienzan a planificar la temporada 2027 con las renovaciones del plantel, donde ya hay polémica por Arturo Vidal.

El King finaliza el vínculo con el cuadro albo, en un tema que ya genera debate en la interna de Blanco y Negro, por lo mismo fue Aníbal Mosa quien lanzó un bombazo.

“Lo que yo les he dicho, nos vamos a sentar con el técnico y cuando ya cerremos su continuidad, nos sentaremos a ver el panorama para el año 2027″, aseguró Mosa.

Por lo mismo, llamó a la calma por el tema Vidal, pero destacó que, en la obtención del título, el King no jugó solo, lo que puede generar ruido en el referente.

Aníbal Mosa le entregó la medalla a Vidal en Colo Colo. Foto: András Pina/Photosport

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Mosa: “Queremos a Vidal, pero la pega fue de todos”

Los hinchas de Colo Colo quieren la renovación de Arturo Vidal en la Copa Libertadores 2027, pero hay una mirada de Mosa que llama la atención: “Es muy potente, pero no tenemos que faltarle el respeto a los demás jugadores, Arturo es un tremendo emblema pero no juega solo”.

“¿Lo queremos? Claro que lo queremos, peor hay que pensar que esta pega la han sacado entre todos adelante, también ellos han sido parte de la estrella”, destacó.

Para no seguir con el tema, el presidente de Blanco y Negro la lanzó al córner, para no generar más polémica: “Ustedes solo me preguntan por Vidal, no preguntan por Madrid, soto, Pastrán…”.

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