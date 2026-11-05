El portero de Cabo Verde dejó en claro que quiere jugar la máxima competencia del continente el próximo año con los albos.

Colo Colo está a solo un triunfo de bajar del cielo su estrella 35. Si este domingo el Cacique vence en su visita a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún, será el flamante campeón de la Liga de Primera 2026.

Uno que jugará un partido más que especial será Vozinha, quien en estas últimas fechas parece haberse adueñado del arco colocolino luego de un inicio en el club donde le costó un poco consagrarse.

Sin embargo, el meta de Cabo Verde se ganó la confianza de Fernando Ortiz, quien le dio la titularidad bajo los tres palos y todo apunta a que así se mantendrá hasta el final de año. Y ojo, que con esto su renovación de contrato automática es casi un hecho.

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Vozinha se proyecta en el Colo Colo 2027

El propio arquero de 40 años abordó su futuro en el Cacique, afirmando esta tarde en conferencia de prensa que “mi adaptación está bien. El comienzo siempre es difícil, pero ahora estoy bien. El fútbol chileno es competitivo y estoy muy feliz de estar acá”.

“Me siento cada día mejor y claro que vine para jugar la Libertadores, pero me enfoco en la semana, que es una semana muy importante para Colo Colo”, agregó.

Vozinha ya suma cinco partidos atajando en el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Sobre lo que será la visita a Ñublense, el caboverdiano sostuvo que ”podemos salir campeones y vamos a hacer todo lo posible. Ahí tenemos nuestro foco en el partido para conseguir los objetivos en ese encuentro”.

“Si puedo evaluar el 2026, es muy bueno para mí y agradezco a todos, a los hinchas de Colo Colo y a todas las personas del mundo que tienen un cariño muy grande por mí”, añadió.

Para cerrar, Vozinha declaró que “fui muy bien recibido en este club por toda la gente que trabaja aquí. Estoy muy agradecido de todos, porque cuando uno sale de casa a un país muy lejano es importante que te hagan parte de la familia, y estoy muy agradecido por eso”.

¿Cuándo jugará Colo Colo vs Ñublense?

Albos y chillanejos se enfrentarán este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis