El portero de Cabo Verde por fin agarró el arco del Cacique como titular, un paso clave pensando en su continuidad para el próximo año.

La adaptación de Vozinha en Colo Colo parece ser un proceso que ya se cumplió. El portero de Cabo Verde ya suma dos partidos de titular al hilo en la Liga de Primera y con sus atajadas está haciendo mérito para no entregar tan fácilmente los guantes.

Sin ir más lejos gracias a él los albos lograron rescatar un valioso empate como visitantes ante Palestino en el Estadio Santa Laura hace un par de semanas, donde la rompió toda con tres tapadones claves.

Fernando Ortiz volvió a confiar en el caboverdiano una semana más tarde, siendo el guardián del arco albo en la goleada por 6-1 sobre Universidad de Concepción. Y ojo, que con estos dos compromisos se acerca un poco más a la renovación automática con el Popular.

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Vozinha está a detalles de renovar en Colo Colo

Para quienes lo habían olvidado, en su arribo al Cacique el meta de 40 años firmó un contrato que contenía una cláusula de renovación automática hasta diciembre del 2027. Para eso, el de Cabo Verde debía jugar la mitad de los minutos posibles.

Todo apunta a que Vozinha será el titular de Colo Colo de acá a final de año. | Foto: Photosport.

Luego de una marcha blanca ante Unión La Calera, O’Higgins y Universidad de Chile, Vozinha pudo ser titular en la Copa Chile ante Unión Española. Desde ese partido, una de las figuras del Mundial 2026 ya registra 450 minutos, lo que se traduce en cinco compromisos.

Sacando cuentas, suma un 45,4% de los 990 minutos posibles desde que llegó al Monumental, por lo que solo necesita jugar cuatro compromisos más para poder extender su vínculo con los albos. Y ojo, que es la misma cantidad de duelos que le quedan al Cacique en la Liga de Primera 2026.

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En síntesis