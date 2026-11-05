Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La sorpresiva reflexión de Vozinha sobre el nivel del fútbol chileno: “Muy competitivo”

El portero de Colo Colo recalcó que se ha sorprendido con el nivel de los equipos nacionales que ha enfrentado en este 2026.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Vozinha destacó la competitividad del fútbol chileno
© photosportVozinha destacó la competitividad del fútbol chileno

Vozinha se ha transformado en la gran figura de Colo Colo en este segundo semestre del 2026. El portero que fue figura del Mundial con Cabo Verde, decidió venir al Cacique para ganarlo todo. 

Tarea que puede cumplir este domingo si el Cacique vence a Ñublense por la Liga de Primera. Lo que sería su primer titulo desde que llegó a Chile. “Tenemos ese objetivo. Pero tenemos que trabajar día a día. Estamos con el foco en conseguir el objetivo y esperamos que todo salga bien”, reconoció el portero de 40 años. 

“Uno o dos años”: La proyección de Vozinha que ilusiona a todo Colo Colo

ver también

“Uno o dos años”: La proyección de Vozinha que ilusiona a todo Colo Colo

Incluso abordo como ha sido su estadía en el país y recalcó que pese a un complicado comienzo, ya está adaptado al 100% al país. 

Mi adaptación ha sido bien. En el inicio fue difícil, pero ahora estoy mucho mejor ya acostumbrado. Las cosas se van normalizando y me siento mejor”, aseguró. 

Vozinha vive su mejor momento en Colo Colo y el domingo puede ser campeón

Vozinha vive su mejor momento en Colo Colo y el domingo puede ser campeón

Vozinha sorprendido con el nivel del fútbol chileno: “Muy competitivo” 

Ahora Vozinha también tuvo tiempo para analizar el fútbol chileno. Hasta el momento lleva cinco partidos en el Cacique. Entre la Liga de Primera y Copa Chile. Por lo que ya ha conocido tanto a equipos de primera y segunda división. 

Ante esto, Josimar Dias se atrevió a dar un potente análisis sobre el nivel que tiene la competencia nacional. Lo que también fue clave en su llegada a Chile. 

El fútbol chileno es muy competitivo”, recalcó el nacido en Cabo Verde. “Hay mucho buenos equipos y de gran nivel. Estoy muy feliz de estar acá”, agregó certero. 

Lee también
El deseo de Vozinha en Colo Colo: "Quiero jugar la Libertadores"
Colo Colo

El deseo de Vozinha en Colo Colo: "Quiero jugar la Libertadores"

Los partidos que le faltan a Vozinha para renovar su contrato en Colo Colo
Colo Colo

Los partidos que le faltan a Vozinha para renovar su contrato en Colo Colo

“Uno o dos años”: La proyección de Vozinha que ilusiona a todo Colo Colo
Colo Colo

“Uno o dos años”: La proyección de Vozinha que ilusiona a todo Colo Colo

Vozinha es nominado para prestigioso premio en África
Colo Colo

Vozinha es nominado para prestigioso premio en África

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo