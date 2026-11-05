La sorpresiva reflexión de Vozinha sobre el nivel del fútbol chileno: “Muy competitivo”

El portero de Colo Colo recalcó que se ha sorprendido con el nivel de los equipos nacionales que ha enfrentado en este 2026.

Vozinha se ha transformado en la gran figura de Colo Colo en este segundo semestre del 2026. El portero que fue figura del Mundial con Cabo Verde, decidió venir al Cacique para ganarlo todo.

Tarea que puede cumplir este domingo si el Cacique vence a Ñublense por la Liga de Primera. Lo que sería su primer titulo desde que llegó a Chile. “Tenemos ese objetivo. Pero tenemos que trabajar día a día. Estamos con el foco en conseguir el objetivo y esperamos que todo salga bien”, reconoció el portero de 40 años.

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Incluso abordo como ha sido su estadía en el país y recalcó que pese a un complicado comienzo, ya está adaptado al 100% al país.

“Mi adaptación ha sido bien. En el inicio fue difícil, pero ahora estoy mucho mejor ya acostumbrado. Las cosas se van normalizando y me siento mejor”, aseguró.

Vozinha vive su mejor momento en Colo Colo y el domingo puede ser campeón

Vozinha sorprendido con el nivel del fútbol chileno: “Muy competitivo”

Ahora Vozinha también tuvo tiempo para analizar el fútbol chileno. Hasta el momento lleva cinco partidos en el Cacique. Entre la Liga de Primera y Copa Chile. Por lo que ya ha conocido tanto a equipos de primera y segunda división.

Ante esto, Josimar Dias se atrevió a dar un potente análisis sobre el nivel que tiene la competencia nacional. Lo que también fue clave en su llegada a Chile.

“El fútbol chileno es muy competitivo”, recalcó el nacido en Cabo Verde. “Hay mucho buenos equipos y de gran nivel. Estoy muy feliz de estar acá”, agregó certero.