El portero de Cabo Verde fue la gran figura del empate 1-1 ante Palestino en el Estadio Santa Laura, con tres atajadas que por lo menos le permitieron a los albos sumar un punto en su lucha por ser campeón.

Dentro de todo lo malo que fue solo empatar ante Palestino en el Estadio Santa Laura, si hay algo que Colo Colo puede sacar como positivo fue la actuación de Vozinha. Y es que el arquero de Cabo Verde, sin miedo a exagerar, fue la gran figura de los albos en Independencia.

Con sus manos el meta de 40 años mantuvo con vida al equipo de Fernando Ortiz cuando peor lo pasaba y, por lo menos, ayudó a sumar un punto en esta lucha por ser campeón de la Liga de Primera 2026.

En total fueron tres atajadas claves en que Josimar José Évora Dias, el nombre real de Vozinha, sacó a relucir todo su talento que lo tienen hoy en día como candidato a ser el mejor arquero del premio Balón de Oro.

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Los tres tapadones con que Vozinha fue figura en Colo Colo

Las gran actuación del portero comenzó recién a los 44’, cuando en un tiro libre árabe logró despejar de un manotazo y con una buena estirada el peligroso cabezazo de Ronnie Fernández. Esta acción llegó cuando los albos lo ganaban por 1-0 gracias al tanto de Javier Correa.

Nuevamente el meta fue requerido a los 53’, cuando con una reacción felina atajó un difícil remate de César Munder. Pese a que la jugada había sido anulada por una falta previa, su atajada sacó varios aplausos en el Santa Laura.

Apenas cuatro minutos más tarde otra apareció la figura de Vozinha, esta vez con una notable estirada al cabezazo de Marcelo Eggel, quien le cambió el palo al portero tras un remate previo. Pese a esto, el de Cabo Verde reaccionó a tiempo y otra vez sacó aplausos con una buena tapada.

Tres acciones que vienen a zanjar al parecer toda la discusión en torno al arco del Cacique. En cuatro partidos a Vozinha le han hecho apenas dos goles, por lo que méritos está haciendo para ser el encargado de atajar de cara a los cinco finales que se le vienen al Popular por ser campeón.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos saldrán a jugar ante Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis