Este director técnico tuvo al carrilero zurdo durante la temporada 2023 y lo erigió en un bastión indiscutido en la Primera B. "Su perfil bajo lo hace ser sumamente centrado en lo que quiere", le describió a RedGol Antonio Martínez.

La marginación de Diego Ulloa en la lista de concentrados de Colo Colo para el duelo ante Palestino fue sorpresiva para varios. Sobre todo porque el carrilero zurdo formado en las inferiores albas fue de los nombres que sumó bonos en la última gira de la selección chilena.

De todas maneras, Fernando Ortiz decidió dejarlo fuera de la convocatoria para visitar al Tino en el estadio Santa Laura. Y con el correr de las horas, se supo que la ausencia de Ulloa se debía a motivos disciplinarios. En ese contexto, RedGol se puso en contacto con un director técnico que fue clave en el despegue del zurdo.

Se trata de un entrenador que lo dirigió en la Primera B del fútbol chileno. Y que lo transformó en un titular indiscutido en 2023. Las referencias son para Antonio Martínez, quien coincidió con el lateral izquierdo de 23 años en A.C. Barnechea, uno de los clubes donde el defensor fue a préstamo.

Antonio Martínez tuvo a Diego Ulloa en Barnechea. (Javier Salvo/Photosport).

“A Diego lo recogí haciendo sus primeras armas en el profesionalismo. Es un tipo súper callado, de un perfil más bien bajo. Pero extremadamente buen profesional, disciplinado tanto dentro como fuera de la cancha. Nada que decir de él respecto de eso”, manifestó Martínez.

Agregó que “entiendo que lo marginó este partido, pero no tengo claro por qué fue. Me extraña, más que nada me gustaría comentar que nunca tuve una indisciplina suya. Todo lo que hizo y le ha permitido llegar donde ha llegado es fiel reflejo del trabajo, capacidad, condición, disciplina y sobre todo mentalidad”.

Diego Ulloa lucha un balón con Eduardo Vargas en el Superclásico. (Diego Martin/Photosport).

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El exentrenador de A.C. Barnechea hizo jugar a Diego Ulloa durante 30 partidos en la temporada y ese 2023 fue fundamental para que al tiempo pudiera ganarse la opción de pelear un lugar en el plantel estelar de Colo Colo. El zurdo también estuvo a préstamo en Deportes La Serena y Unión Las Calera. “Eso va asociado a su personalidad”, dijo Antonio Martínez.

“Su perfil bajo lo hace ser sumamente aterrizado en lo que quiere. Me falta un poco de información y contexto para saber qué le ocurrió en la semana pasada. Pero durante su etapa conmigo, cuando trabajamos directamente, mi mirada hacia Diego es de esa formación, el día a día, los entrenamientos y su compromiso es en torno a lo que le pedí”, apuntó Martínez.

Diego Ulloa ha sido capitán de Colo Colo esta temporada. (Photosport).

Tuvo más. “Siempre he sido de mirar hacia adelante, él y Rodrigo Echeverría y otros que han pasado por mis manos y compartimos trabajo, los veo a ambos claros con sus objetivos. Me extraña. Es un muy buen profesional, conmigo nunca falló”, manifestó el viñamarino de 36 años.

“Es más, jugó todos los partidos del año. Solamente tengo buenos comentarios hacia él. Espero que haya sido un tema fortuito y no le genere mayores problemas a futuro”, sentenció el Toño Martínez, quien fue asistente de Roberto Sensini y Javier Torrente en Everton de Viña del Mar.

Diego Ulloa en A.C. Barnechea ante Cobreloa. (Pedro Tapia/Photosport).

¿Hoy en día en qué está?

Estoy con el Real Madrid, trabajo en la fundación acá en Chile. Tengo una plataforma desarrollada con el club y mirando de reojo las oportunidades, pero con la calma, paciencia y trabajo diario para desarrollarme y ser un mejor entrenador.

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