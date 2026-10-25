Al ídolo albo no le gustó que el entrenador argentino saque a Diego Ulloa el equipo titular en la visita a los árabes.

Colo Colo jugará esta tarde un duelo clave ante Palestino en el Estadio Santa Laura. Luego de tres partidos sin triunfos, incluida una dolorosa derrota por 5-2 contra Coquimbo Unido, los albos quieren recuperar su momentum en la lucha por el título en esta Liga de Primera 2026.

Para este duelo Fernando Ortiz prepara meter varios cambios respecto al equipo que viene de caer en el puerto pirata. Pese a que el ingreso de Vozinha en el arco es el que más la atención llama, lo cierto es que no es la única movida que planea el Tano.

Y es que en el mediocampo uno que saldrá del equipo titular es Diego Ulloa, quien dejará su lugar en la cancha por el venezolano Gedeón Díaz, algo que a una voz autorizada como Marcelo Barticciotto no le convence del todo.

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Barti desaprueba que Ulloa salga en el XI de Colo Colo

El ídolo de los albos declaró en su calidad de comentarista en el programa ‘F90’ de ESPN que “lo de Diego Ulloa sorprende porque si pasó algo específico, quizás uno encuentra el sentido a su suplencia”.

“El tema es que si es por la actuación del otro día ante Coquimbo Unido termina perjudicado Ulloa. Me parece que eso no sería justo”, añadió.

Diego Ulloa saldrá del equipo titular en Colo Colo para la visita a Palestino. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Barti aseguró que “no fue Ulloa el peor de todos, el equipo jugó mal y me parece que Ulloa se vio perjudicado por eso también. Pero pasa que quizás ahí tiene a un chico que le ha gustado más como Gedeón Díaz, que es más ofensivo”.

Cabe recordar que la formación del Cacique para esta tarde será con Vozinha en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en delantera.

¿A qué hora juega Colo Colo ante Palestino?

Albos y árabes se enfrentarán hoy domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis