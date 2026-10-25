El arquero es la gran sorpresa del entrenador Fernando de Paul de cara al partido clave de este domingo ante los árabes.

Una verdadera “final” tiene Colo Colo este domingo, porque vuelve a jugar en la Liga de Primera, lo hará ante Palestino en Santa Laura, donde no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos.

De las últimas 9 unidades en disputa el puntero del fútbol chileno apenas ganó dos, por ende, Universidad de Chile mete presión en la tabla de posiciones y quedó a tiro de cañón.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, sabe de la importancia del duelo ante los árabes y dio un golpe de timón, tanto en la formación titular como en la nómina para el compromiso clave.

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Fernando de Paul vuelve justo ante el equipo que se lesionó

El último partido del Cacique fue muy malo, ya que cayó por 5-2 ante Coquimbo Unido y uno de los más criticados por su rendimiento fue Gabriel Maureira, a quien prácticamente “borró” el Tano Ortiz.

La confianza del DT en el joven portero se acabó, porque ni siquiera está en la lista de citados para el compromiso frente a Palestino, donde el arquero titular será el caboverdiano Vozinha.

El suplente del africano será el meta que empezó el año como titular en Colo Colo, Fernando de Paul, quien tiene su primera citación en la Liga tras recuperarse de su larga lesión muscular.

Fernando de Paul será suplente de Vozinha en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

El fútbol regala coincidencias y una de ellas la protagoniza el portero que debutó en San Luis de Quillota, debido a que se lesionó de gravedad en el partido de la primera rueda ante el propio Palestino en el Monumental, donde los albos se inclinaron por 1-0.

Fernando de Paul tuvo un gran arranque de temporada y fue clave en varias victorias de Colo Colo. En la Liga de Primera alcanzó a jugar 9 partidos antes de lesionarse y este domingo será el suplente de Vozinha en Santa Laura.

En síntesis

Fernando Ortiz no citó al portero Gabriel Maureira tras la derrota 5-2 frente a Coquimbo Unido.

no citó al portero tras la derrota 5-2 frente a Coquimbo Unido. Vozinha será el arquero titular de Colo Colo en el partido ante Palestino en Santa Laura.

será el arquero titular de en el partido ante en Santa Laura. Fernando de Paul regresa como suplente tras superar su lesión y registrar 9 partidos jugados.

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¿Cuándo y a qué hora juega Palestino vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera