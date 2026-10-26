No se vio en TV: Las selfies de Aníbal Mosa y Vozinha con los supercracks del Balón de Oro

A través de la cuenta de Colo Colo se publicaron las diversas selfies que se tomó el presidente de ByN y el portero nominado al premio Lev Yashin.

Colo Colo dice presente en el Balón de Oro 2026. Ahora es Vozinha el portero que saca la cara por los albos y que buscará ganar el premio Lev Yashin como el mejor arquero del año.

El golero de 40 años destacó en el Mundial y fue pieza fundamental de Cabo Verde. Por lo mismo, se ganó la nominación entre los mejores de la temporada. Lo que además permitió su llegada al Cacique por su gran cometido bajo los tres palos.

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Ahora en esta cita estelar en el Teatro London Palladium cuenta con la especial participación de Vozinha y además está acompañado por Aníbal Mosa.

El Presidente de ByN lideró el plan para llevarlo desde el Estadio Santa Laura el reciente domingo tras el empate ante Palestino, hasta el aeropuerto y luego desde Madrid hasta Londres.

Las postales de Aníbal Mosa y Vozinha con los supercracks del Balón de Oro

A través de las redes sociales de Colo Colo, se publicaron diversas postales de Aníbal Mosa y Vozinha junto a los principales invitados al Balón de Oro.

En las publicaciones aparece el empresario y el actual portero del Cacique junto a jugadores de la talla de Luis Figo, Mikel Arteta, Patrick Kluivert, Fabio Capello hasta Yan Diomandé, Lamine Yamal, Bukayo Saka y Rodri que es el reciente ganador del trofeo.

Pero Vozinha brilló con luces propias y se registró en su paso por la alfombra roja. El portero fue uno de los más solicitados por los hinchas y tuvo que parar varios minutos para poder firmar autógrafos para los hinchas que llegaron hasta la ceremonia en Londres.