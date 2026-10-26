La revista France Football premiará a los mejores de la temporada con su entrega del Balón de Oro, premiación en la que Vozinha dirá presente como candidato a mejor arquero del año.

Esta tarde la ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 se toma la agenda futbolística. La revista France Football eligirá a los mejores de la temporada con su prestigiosa distinción, con varios candidatos luchando por el icónico premio.

Y es que a diferencia de esos años en que solo parecía que entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo saldría el ganador, hoy hay un abanico de posibilidades para quedarse con la distinción.

Mientras algunos apuestan por Lamine Yamal o kylian, otros ponen sus fichas por jugadores como Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia o Rodri. Y ojo, que no pocos creen que Lionel Messi puede ganar su último Balón de Oro tras el notable Mundial 2026 que se mandó.

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Vozinha lucha por ser el mejor arquero del mundo

Uno que vivirá una jornada más que especial en este ceremonia será Vozinha. El arquero de Colo Colo está nominado en la categoría de mejor aquero del 2026, tal y como Messi, por el buen Mundial que tuvo con Cabo Verde.

Vozinha irá a competir por el premio a mejor arquero del año en este Balón de Oro 2026. | Foto: Photosport.

En esta categoría el meta de 40 años competirá con Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Édouard Mendy, David Raya, Matvei Safonov y Unai Simón. ¿Podrá superar a todos estos arquerazos el bueno de Josimar José Évora Dias?

¿A qué hora es el Balón de Oro 2026?

La premiación será hoy lunes 26 de octubre a las 17:00 (hora de Chile) en el London Palladium de Londres, Inglaterra.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Contrario a lo que tuvimos en años anteriores, esta vez la ceremonia no contará con transmisión televisiva, ya que solo se podrá ver vía Streaming en la plataforma DAZN. Por suerte, esta será de manera gratuita en la aplicación, tal como sucedió en el Mundial de Clubes 2025.

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En síntesis