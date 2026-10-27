El exgerente deportivo de Deportes Temuco, donde estuvo durante más de dos años, considera que el Matador es la persona idónea para asumir el mando en la FFCh. "Nos ayudará a organizarnos un poco y los dineros no se van a tocar", lanzó.

Marcelo Salas apareció como una carta para asumir la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile. Por lo pronto, el dueño de Deportes Temuco dio a entender que piensa en dejar el club albiverde. Aludió que tiene cosas por hacer en el plano personal.

Y también a mucho desgaste por la frenética rueda que implica ser dueño y presidente de un club profesional. En ese contexto, con el Matador como un candidato a tomar el mando en la FFCh, RedGol se puso en contacto con alguien que lo conoce bien.

Se trata de un otrora arquero que permaneció desde enero de 2023 hasta noviembre de 2025 en la gerencia deportiva del Pije. Las referencias son para Roberto Rojas, quien atendió el llamado de Paulo Flores para hablar de esto. “Hace mucho tiempo vengo conversando con Marcelo de esa situación”, transparentó el Tomatín.

Roberto Tomatín Rojas trabajó más de dos años bajo el alero del Matador Salas. (Dragomir Yankovic//Photosport).

“Creo que en cuanto al deportista en sí, está todo cumplido. Está dentro de los más grandes de la historia de nuestro deporte. Y para la condición en que está el fútbol, está mandado a hacer que nos ayude a organizarnos un poco. Los dineros van a estar tranquilos, no se van a tocar”, manifestó Tomatín Rojas.

Prosiguió con sus argumentos a favor del Matador. “Habrá fiscalización. Nada garantiza que lo que haga puede resultar 100 por ciento, pero es de otra forma. Totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados como dirigentes. Ojalá él llegue”, solicitó el otrora golero de Universidad de Chile, Municipal Las Condes, Deportes La Serena y O’Higgins.

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Tomatín Rojas se cuadra con Marcelo Salas y lo quiere de presidente en la Federación

Para Roberto Rojas, Marcelo Salas es el ideal para asumir la Federación de Fútbol de Chile. Y hasta lanzó una crítica a los medios de comunicación en medio de su argumentación pro Matador. “Me pareció muy liviano que los periodistas no se dieran cuenta de que él hablaba algo de ese tema”, expuso Tomatín.

“Es un tipo confiable. El chileno siempre tiene gestión y recursos. Faltan personas confiables en todos los estamentos. Marcelo Salas es demasiado confiable para este medio. Es así de simple. Da la seguridad de que no va a tomar la plata y se va a arrancar o pescar el dinero porque no lo necesita”, agregó.

Marcelo Salas apareció como candidato a ser timonel de la FFCh. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y recordó una conversación con Salas en su arribo a la gerencia deportiva del elenco de la región de la Araucanía. “Fue deportista de élite y entregará las condiciones. Cuando llegué a Temuco, me dijo ‘lo único que quiero es que a los chicos no les falte lo que me faltó’. Eso va a replicar en la federación. Exactamente lo mismo”, sentenció Roberto Rojas.

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