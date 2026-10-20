El ex seleccionado nacional cree que el actual dueño de Deportes Temuco es el indicado para dirigir la Federación de Fútbol de Chile.

Se vienen cambios importantes en el fútbol chileno, y el más grande de todo se ejecutará en 2027, cuando por fin la Federación de Fútbol de Chile se separe de la ANFP.

Ahora, el presidente de la Asociación no será el mismo de la Federación, es por ello que empiezan a surgir nombres para dirigir el organismo que está vinculado con la FIFA y que administra a la selecciones nacionales.

El presidente de la ANFA, Justo Álvarez, propuso el nombre de Marcelo Salas para encabezar la nueva Federación, debido a su experiencia internacional como futbolista y su capacidad para administrar, ya que es dueño de Deportes Temuco.

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Rodolfo Moya aprueba a Marcelo Salas como presidente de la Federación de Fútbol de Chile

Alguien que conoce el fútbol chileno es el ex seleccionado nacional Rodolfo Moya, quien actualmente trabaja en el Congreso, pero se dio un tiempo para hablar con RedGol de la pelotita.

El ex delantero de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, entre otros, analizó la chance de que Marcelo Salas dirija la Federación y está de acuerdo con esa idea.

Marcelo Salas es apuntado como posible presidente de la Federación de Fútbol de Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Marcelo Salas lleva años en el profesionalismo y ha aprendido a ser un gran dirigente. Es una persona respetada y, sobre todo, entiende de fútbol, que es lo más importante“, dijo Moyita sobre el Matador.

“Hoy en día, tanto en el fútbol profesional como en el amateur, muchos dirigentes se enfocan en asuntos internos y están completamente alejados de la realidad del fútbol chileno. A ellos no les importa lo que ocurre dentro de la cancha, sino lo que pasa afuera. En ese sentido, creo que Marcelo Salas puede ser un gran aporte“, cerró Rodolfo Moya.

Aún no se sabe qué dirigentes van a postular para la nueva Federación de Fútbol de Chile, pero muchos quieren ver a Marcelo Salas como presidente del organismo.

En síntesis

La Federación de Fútbol de Chile se separará de la ANFP en 2027 .

se separará de la ANFP en . Justo Álvarez , presidente de la ANFA, propuso a Marcelo Salas para presidir la Federación.

, presidente de la ANFA, propuso a para presidir la Federación. Rodolfo Moya, exseleccionado nacional, respaldó la candidatura dirigente de Marcelo Salas.