La decisión clave de Jorge Yunge tras golpe en la mesa de la FIFA: “No es una opción”

El candidato a la presidencia de la ANFP dejó en claro la postura de su bloque tras advertencia de la FIFA y Conmebol.

El fútbol chileno vive una etapa decisiva de cara al futuro, puesto que en exactamente un mes más, se realizarán las elecciones a presidente de la ANFP, con Jorge Yunge y Jorge Uauy como candidatos.

El Consejo de Presidentes de la ANFP tiene que votar por las dos listas, justo en un clima enrarecido, puesto que en 2027 el organismo se tiene que separar de la Federación de Fútbol de Chile, que también buscará a su nuevo mandamás.

Emisarios de la FIFA le dejaron en claro a los candidatos Yunge y Uauy que si quieren postular luego a la Federación, deberán renunciar a sus puestos en la Asociación, situación que genera dudas entre los postulantes.

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Yunge afirma que no renunciará a la ANFP para postular a la Federación

El candidato al sillón de Quilín, Jorge Yunge, publicó un comunicado junto a su lista, donde deja en claro su total compromiso con la ANFP.

“Tanto FIFA como CONMEBOL nos han señalado que, en el evento que el presidente electo por la ANFP el día 19 de noviembre se llegara a postular a la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile y resultara electo, deberá renunciar a la ANFP”, parte diciendo el escrito.

El fútbol chileno vive días claves. Foto: Photosport

Luego, Yunge y compañía fueron enfáticos: “para nosotros, esto no es de ninguna manera una opción, toda vez que hacerlo daría cuenta de que nuestros intereses personales estarían por sobre nuestra institución“.

“De resultar electo nuestro candidato a presidente, señor Jorge Yunge, él no renunciará a su cargo en la presidencia de la ANFP, aunque ello signifique no poder postularse a la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile, toda vez que esta lista se debe siempre a nuestros clubes, ya que son ellos quienes nos elegirán y confiarán en nuestra gestión de resultar electos”, aclaran.

El comunicado fue firmado por toda la lista, que conforman: Jorge Yunge, candidato a presidente; Andrés Sánchez, candidato a secretario general; Sofía Galdames, candidata a vicepresidenta; José Luis Navarrete, candidato a tesorero; y los candidatos a directores Freddy Palma, Iván Cisternas y Andrés Alvarado.

En síntesis

Jorge Yunge y Jorge Uauy postulan a la presidencia de la ANFP.

postulan a la presidencia de la ANFP. La ANFP elegirá a su nuevo presidente el próximo 19 de noviembre.

elegirá a su nuevo presidente el próximo 19 de noviembre. La FIFA y CONMEBOL exigirán renunciar a la ANFP a quien presida la FFCh.