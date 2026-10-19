El presidente de la ANFA, Justo Álvarez, cree que el dueño de Deportes Temuco puede ser el nuevo timonel de la Federación de Fútbol de Chile.

El fútbol chileno vive días fundamentales, porque justo en un mes más, el 19 de noviembre, se realizarán las elecciones de directorio de la ANFP, donde Jorge Uauy y Jorge Yunge postulan para ser su presidente.

No será la única elección que se viene, puesto que luego habrá que elegir al mandamás de la Federación de Fútbol de Chile, cuando por fin logre separarse de la ANFP en 2027.

Las venideras elecciones del organismo fueron analizadas por un personaje protagónico como Justo Álvarez, presidente de la ANFA, quien tiene a su candidato para el cargo: Marcelo Salas.

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Justo Álvarez quiere a Marcelo Salas como presidente de la Federación de Fútbol de Chile

El mandamás del fútbol amateur conversó con La Tercera y esbozó que el Matador, dueño de Deportes Temuco, es su candidato para asumir en la FFCh.

Álvarez dijo que no puede postular a la presidencia: “no. Podré ir en la lista, pero no como presidente. Debe ser alguien de la ANFP que llegue a un consenso. Siempre lo digo: los artistas los tiene el fútbol profesional. Yo no tengo a los artistas. Y los artistas son los jugadores. Y soy muy clarito en mis cosas y sé ubicarme“.

Postulan a Marcelo Salas para la Federación de Fútbol de Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Podría ser (un ex jugador como presidente de la Federación). O, como he dicho, un nombre muy bueno, al que no conozco personalmente, pero tengo muy buenas referencias, es Cesare Rossi. He sabido que no tiene problemas, no tiene conflictos, un tipo decente, que le hace bien al fútbol. Y un exjugador, con trayectoria, que tenga todas las capacidades y que lo conozcan en todo el mundo, también sería un buen nombre. ¿A usted le gustan los goleadores?”, sostuvo.

Al ser consultado directamente sobre la opción de que Marcelo Salas, expresó que “lo dijo usted. Puedo decirle que lo conozco, porque empezó en Tercera B, siguió en la A y ahora está en el fútbol profesional. ¿A quien conozco más?”.

El fútbol chileno vive días claves y ponen sobre la mesa a Marcelo Salas como posible nuevo timonel de la Federación de Fútbol de Chile.

En síntesis

Jorge Uauy y Jorge Yunge compiten por la presidencia de la ANFP este 19 de noviembre.

compiten por la presidencia de la ANFP este 19 de noviembre. Justo Álvarez propuso a Marcelo Salas y Cesare Rossi para presidir la FFCh desde 2027.

propuso a Marcelo Salas y Cesare Rossi para presidir la FFCh desde 2027. La FFCh se separará definitivamente de la ANFP a partir del año 2027.