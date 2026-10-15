El organismo internacional le dejó claro a la ANFP y a la Federación los pasos a seguir para su separación en 2027.

El fútbol chileno vive una etapa decisiva de cara al futuro, puesto que el 19 de noviembre se realizarán elecciones de directorio de la ANFP, donde Jorge Uauy y Jorge Yunge compiten para llegar a la presidencia.

Además, no es el único cambio que se debe realizar en el balompié nacional, puesto que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional está en etapa de separación con la Federación de Fútbol de Chile, instancia que genera más dudas que certezas.

Ante la falta de información, en la sede de la Federación en Quilín se realizó una reunión encabezada por miembros de la FIFA, donde los emisarios internacionales explicaron los pasos a seguir, situación que generó descalabro entre los dirigentes chilenos.

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Pablo Milad seguirá siendo el presidente del fútbol chileno

Al no estar separada la ANFP de la Federación aún, en la FIFA le explicaron a los directivos del fútbol chileno que Pablo Milad debe seguir como interino en la FFCh, situación que generó molestias, según contó radio ADN.

“Pablo Milad seguiría siendo la máxima autoridad de la Federación de Fútbol de Chile de manera transitoria hasta el 28 de febrero de 2027, con la misión de liderar el proceso de separación de la ANFP“, explicó el citado medio.

La situación generó el repudio del candidato a la presidencia de la ANFP, Jorge Uauy, quien solicitó que dicha situación se revirtiera, pero en la FIFA aclararon que aquello es imposible.

Pablo Milad no se mueve de la Federación de Fútbol de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Los enviados internacionales respondieron de manera tajante y le hicieron saber que lo expuesto no era una opción, sino que era lo que sucedería, aunque no estuviera de acuerdo”, contó la emisora.

De esta forma, a pesar que siempre se dijo que Pablo Milad no iba a elegir al nuevo entrenador de la selección chilena, aquello finalmente sí pasará, porque seguirá comandando la Federación y dicha entidad contrata al cuerpo técnico de la Roja.

En resumen, el tiempo que se ha perdido para escoger a un nuevo entrenador de cara a las Eliminatorias no sirvió de nada, porque es el mismo directorio que debe escoger al DT, a no ser que quieran seguir esperando hasta marzo de 2027.

En síntesis

Elecciones en la ANFP: Jorge Uauy y Jorge Yunge compiten este 19 de noviembre .

Jorge Uauy y Jorge Yunge compiten este . Pablo Milad seguirá al mando de la FFCh de manera transitoria hasta febrero de 2027 .

seguirá al mando de la FFCh de manera transitoria hasta . Elección del DT: Milad definirá al nuevo entrenador de la selección chilena tras la decisión.