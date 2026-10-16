El español hizo historia al meterse en las semifinales del torneo chino y debió disculparse por la polémica que protagonizó con un pelotero.

El tenista español Rafael Jódar (13° de la ATP) hizo historia en el Masters 1000 de Shanghai, porque a sus 19 años se transformó en el jugador más joven en clasificar a semifinales de un torneo de la envergadura del chino.

El madrileño le ganó este viernes a Casper Ruud (24°) por 4-6, 6-4 y 6-3 y se metió entre los cuatro mejores del torneo asiático, donde ahora se medirá con el ruso Daniil Medvedev.

El español habló en conferencia de prensa tras su victoria, y tuvo que dar la cara por el problema que tuvo con un pelotero durante el partido con el neerlandés Botic van de Zandschulp, ya que le gritó al recogedor “dame la puta toalla…”.

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Rafael Jódar se disculpa por la polémica situación que protagonizó en Shanghai

Rafa Jódar sabe que cometió un error y así lo dejó en claro, disculpándose por la situación que se viralizó en las distintas redes sociales.

“Me gustaría explicar lo que pasó. Cometí un error. Pensé en ello después del partido: no debería haberle hecho eso al recogepelotas. Fue mi error. Tengo todo el respeto del mundo por los recogepelotas y los árbitros en cada partido y en cada torneo”, dijo el diestro.

Rafael Jódar clasificó a semis en Shanghai. (Photo by Shi Tang/Getty Images)

“No debería haber tratado al recogepelotas de la forma en la que lo hice. Estaba muy frustrado por cómo estaba yendo el partido. Venía de jugar un punto muy apretado. No quería hacer sentir mal al recogepelotas, ni mucho menos, simplemente estaba frustrado conmigo mismo. No pude controlar mis emociones en ese punto del partido”, agregó.

Para cerrar, se disculpó: “fue mi error, y trataré de no volver a cometerlo, porque esa no es la manera correcta de tratar a los recogepelotas. Respeto muchísimo su trabajo, no tenía nada en contra suya ni de ninguno de ellos o del juez de silla. Después de lo que hice, debía haber aceptado el warning, porque tenía toda la razón del mundo, y sé que el árbitro hizo bien su trabajo”.

Rafael Jódar intentará meterse en la final del Masters de Shanghai, pero para ello tiene que vencer al ruso Daniil Medvedev.