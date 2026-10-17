La final más inesperada de la ATP se jugará en el Masters de Shanghai: “La mejor victoria de mi carrera”

Un duelo entre los españoles Alejandro Davidovich Fokina y Rafael Jódar definirá al campeón del certamen chino.

El Masters 1000 de Shanghai tendrá la final más inesperada de la temporada, y será entre compatriotas, porque Alejandro Davidovich (26°) y Rafael Jódar (13°) lucharán por el título en China.

La sorpresa se instaló en la primera semifinal, porque Davidovich venció al mejor jugador del año, Alexander Zverev (2°), y se dio el gusto de remontar para ganar por 5-7, 6-4 y 6-3, en dos horas y 4 minutos de partido.

Jódar, en tanto, se sacó de encima al siempre complicado jugador ruso Daniil Medvedev (5°), a quien derrotó por por un claro 6-3 y 6-4, en apenas una hora y 36 minutos de juego.

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La alegría de Davidovich tras su triunfazo ante Zverev

La mayor sorpresa la dio Davidovich ante Zverev, y tras el triunfo, declaró que no tiene dudas que la victoria ante el alemán es la mejor de su carrera en el circuito ATP.

“Todavía no soy consciente. Solo he tenido 45 minutos para intentar recuperarme y aún no he podido analizar el partido con mi equipo en profundidad. Hemos comentado algunas cosas, pero nada más. Estoy muy contento con mi rendimiento y, sobre todo, con la manera en la que he conseguido remontar después de perder el primer set. Esta noche tendré tiempo para asimilar todo lo que ha pasado, analizar el partido y ver en qué aspectos puedo mejorar de cara a mañana y al futuro”, dijo de entrada el español.

Rafael Jódar va por el título en China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

“Yo sabía que tendría mi opción porque estaba jugando bien. En el último set estaba más fuerte físicamente, más eléctrico que él. El break temprano me dio mucha fuerza. Y me dije, a disfrutar. Una final es muy bonita, pero ganar a un Zverev que está sacando tanto, que está jugando tan bien y que va a ser el número uno del año es mucho. Es la mejor victoria de mi carrera“, agregó Davidovich.

Alejandro Davidovoch y Rafael Jódar no se han medido nunca en su carrera, y el ganador del encuentro ganará por primera vez un Masters 1000. Partidazo.