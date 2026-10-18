Antofagasta sigue invicto y Santa Cruz se complica en la parte baja: tabla actualizada de la Primera B

En el cierre de la jornada dominical, comerciantes y pumas repartieron unidades en la Liga de Ascenso Caixun.

Deportes Santa Cruz y Antofagasta no se hicieron daño, y repartieron unidades en el Estadio Joaquín Muñoz. Lo que pone al rojo vivo la Primera B tanto en la parte alta como en la zona baja.

Con más garra que fútbol el cuadro comerciante intentó hacerse fuerte de local. Diego Arias como Diego Plaza buscaron abrir el marcador, pero un experimentado Fernando Hurtado impidió cada jugada de peligro.

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Mientras que en el otro arco fue Juan Ignacio Dobboletta quien se transformó en figura y evitó las ocasiones de peligro de José Monreal y José Bández

“Sumamos un punto, no es lo que esperábamos pero nos sirve en esta situación que enfrentamos”, reconoció Esteban Flores que mantiene viva la ilusión de la salvación en Santa Cruz.

Es que ahora los de la sexta región quedaron con 23 unidades y solo a dos de diferencia de Rangers. Por lo que las últimas dos fechas serán fundamentales para la permanencia.

Mientras que Antofagasta suma 45 unidades y extiende a seis los partidos sin saber de caídas. Ahora se ubica en la quinta posición, por lo que tiene asegurado su cupo en la Liguilla. Aunque resta definir en qué ubicación quedará para la postemporada.

¿Cómo sigue el fixture de Santa Cruz?

Ahora Santa Cruz todavía tiene dos finales por delante para buscar la permanencia en la Primera B. Los que serán el 24 de octubre cuando visite a Copiapó y luego el 1 de noviembre cuando reciba a Rangers en lo que para muchos será la final por la salvación.

Los próximos partidos de Antofagasta

En tanto, Deportes Antofagasta aún lucha por dos frentes. Primero en la Copa Chile tiene la revancha por cuartos de final ante Universidad de Chile el próximo 21 de octubre. En la ida los pumas ganaron por 2-0.

Tras ello, quedan los encuentros de locales ante Curicó el 25/10 y luego frente a Magallanes de visita el 1 de noviembre.