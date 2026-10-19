Esteban Flores sacó la voz por Santa Cruz que tras el empate ante Antofagasta estiró la distancia sobre Rangers a dos unidades.

La Primera B está al rojo vivo no tan solo en la parte alta por el último y el ascenso. En la otra cara de la moneda, se vive una disputa de aquellas y que tiene a tres equipos en el ojo del huracán.

En la fecha 28°, Rangers cayó por 4-1 ante Santiago Wanderers y se mantiene como colista. Unión San Felipe dejó escapar la chance de sumar un triunfo de local y empató 2-2 frente a Deportes Temuco.

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Con estos resultados, el último invitado a esta batalla tenía la gran chance de despegarse. Esto porque Deportes Santa Cruz recibió a Antofagasta con el objetivo de sumar tres puntos de oro de local.

Sin embargo, el cuadro comerciante no pudo salir del empate y terminó sumando solo una unidad. Lo que ahora lo deja con 23 y solo a dos del último que es el elenco de Talca con 21 puntos.

Chance que lamentaron en Santa Cruz al no poder hacerse fuertes de local. “Sumamos un punto, no es lo que esperábamos pero nos sirve en esta situación que enfrentamos”, apuntó Esteban Flores a TNT Sports.

El central puso la cara ante la compleja campaña que han registrado este 2026, y que los ha mantenido en la parte baja desde la tercera fecha.

A tal punto que la mejor ubicación fue octavo y décimo en el inicio del año. Pese a ello, recalcó que van a luchar por la permanencia hasta el final.

“Ahora viene Copiapó que es un rival difícil. Tenemos que concentrarnos en nosotros. Hemos estado en esta situación todo el campeonato. Estamos en deuda. Tenemos que seguir. Vamos semana a semana. Hay que tener valentía para enfrentar estos momentos”, enfatizó.

Las dos finales que le quedan a Deportes Santa Cruz

Para el elenco de Deportes Santa Cruz le quedan dos fechas por disputar en la Primera B. La jornada 29° visita a Deportes Copiapó el 24 de octubre a las 17:30 horas.

Luego la última fecha será una verdadera final para la categoría. Esto porque recibe a Rangers el 1 de noviembre en horario por confirmar. Encuentro que marcará un antes y un después para ambos elencos.