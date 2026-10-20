El Club Deportivo Rancagua Sur confirmó a los participantes del certamen, donde su idea principal es que se juegue en el Estadio El Teniente. Aún no hay fecha para el certamen.

Ante la notable falta de actividad en el fútbol chileno, surgen iniciativas que buscan revitalizar los torneos de antaño y emular los torneos estaduales que se hacen en Brasil. En el 2025 se realizó con éxito la Copa Biobío, conocida popularmente como el Penquistão.

Aquel certamen reunió a tres equipos profesionales de la zona con otros tres amateurs, con el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo como escenario principal. Un certamen que resultó un éxito y que un año después en otro rincón del país se replicará.

A través de sus redes sociales, el Club Deportivo Rancagua Sur oficializó la realización de la Copa Región de O’Higgins, con la presencia de ocho instituciones en un certamen que se llevará a cabo en diciembre, cuando acabe la Liga de Primera.

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El relevo del “Penquistão”: Así será Copa Región de O’Higgins

La institución confirmó que O’Higgins será el principal invitado al torneo, donde participarán cuadros como Colchagua, Deportes Rengo, Deportes Rancagua, Cóndor de Pichidegua, Independiente de Pichidegua, Deportivo Pumanque, además de ellos.

Desde el cuadro organizador de la Copa Región de O’Higgins aspiran a que el escenario que albergue todos los encuentros del ya popularmente designado Huasileirão sea el Estadio El Teniente de Rancagua. Será tarea de las autoridades regionales que lo permitan.

De todas formas, en redes sociales se generó el debate por la ausencia de los otros dos equipos profesionales que tiene la zona, como Deportes Santa Cruz y General Velásquez de San Vicente de Tagua Tagua. La organización sólo se refirió a los ocho confirmados.

En síntesis