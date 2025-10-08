En el universo paralelo que se vive con el fútbol en nuestro país por estos días, mientras la Selección Chilena era eliminada del Mundial Sub 20, en el sur se jugaba la definición de la Copa Biobío entre los dos equipos más grandes de la región, Huachipato y Deportes Concepción.

Con cerca de 10 mil espectadores presentes en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, el “León de Collao” buscaba ratificar su alza de rendimiento que lo tiene peleando por la liguilla en Primera B, mientras que el equipo de Jaime García salió con una formación alternativas tras avanzar a la Final de Copa Chile.

En un encuentro muy duro para ambos equipos y donde no se sacaban ventajas, fueron detalles los que definieron el encuentro, el más decisivo, un error defensivo de Huachipato, por parte de Leandro Díaz, que derivó en la única cifra del encuentro para Concepción, obra de Carlos Escobar al minuto 18.

Concepción le gana a Huachipato la Copa Biobío

Una victoria del cuadro lila con la cual se toma revancha de lo que ocurrió en octavos de final en Copa Chile, donde fueron los acereros quienes les eliminaron del torneo por un marcador global de 3-1. En ese aspecto, su técnico Patricio Almendra, les dio el reconocimiento a sus futbolistas por el logro.

“Es toda de ellos, de los jugadores. Finalmente fueron ellos los que tuvieron que reemplazar el descanso por privilegiar esta copa. Nos ayudó para darle una alegría a la gente, y estamos conformes porque el equipo compitió de gran manera”, expresó el DT de Concepción.

Por su parte, el técnico de Huachipato, Jaime García, fue categórico en afirmar que su rival “fue el justo ganador, no hay mucho que redondear, porque no tuvimos la capacidad de poder concretar los minutos que tuvimos. Ellos tuvieron la paciencia y eso ocurre cuando un rival hermético como ellos aprovecha las chances”.

¿Cuándo vuelven a jugar?

El primero que saltará a la cancha es Deportes Concepción cuando este sábado 11 de octubre a las 20:00 horas deba visitar a Santiago Wanderers en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota, por la fecha 27 en Liga de Ascenso.

Al día siguiente, el domingo 12, será el turno de Huachipato quien viaja hasta el Estadio Santa Laura para enfrentarse con Unión Española, a contar de las 12:00 horas, en la vuelta de la Liga de Primera.

