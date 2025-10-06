Fue un partido muy difícil para Huachipato, pero los jugadores liderados por Jaime García lograron el boleto a la final de la Copa Chile. Fue gracias a una tremenda victoria sobre Audax Italiano, que tuvo la chance inmejorable de estirar la definición a la tanda de penales.

Pero Leonardo Valencia no pudo vencer por segunda vez al uruguayo Rodrigo Odriozola desde los 12 pasos. En primer término, García agradeció a la hinchada acerera. “Nos levantó, nos hicieron ganar. Después lo estábamos buscando, lo hicimos muy bien en Santiago”, introdujo el DT.

“Venir con un 1-0. Acá lo dimos vuelta. Contento por ellos, a uno le pagan por esto y lo tiene que hacer bien. Algunos tienen más apego, otros no. A mí me gusta tener apego con la gente. En lo anímico, súper humilde lo digo, siempre he estado bien”, agregó el entrenador nacido en Cartagena.

Jaime García en la revancha de la semifinal por la Copa Chile en el estadio CAP. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

Agregó que “cuando pasé las seis fechas y los dirigentes creen, los jugadores creen. Tú hablas y todos se concentran en mirarte, es porque hay algo bueno que se viene. Ya vivimos cosas abajo, siempre he estado con confianza. Así como se las entrego a ellos, ellos me han entregado gran profesionalismo”.

“Tienen que colocar de ellos, los dirigentes y nosotros. Esto es parte del fútbol, ahora vienen seis o siete partidos. Debemos tener la mayor cantidad de puntos. Jugar de esta forma me gusta, que el jugador se mate en la cancha, corra y se entregue. Es lo que tenemos que hacer. Es un plus que invita a seguir trabajando con ellos y también trabajar algunas cosas. No siempre todo es bueno”, aseguró García.

La declaración de Jaime García que sorprende a toda una región tras el paso de Huachipato a la final

Jaime García no sólo quiere que le vaya bien a Huachipato y lo dejó clarísimo tras celebrar el paso a la gran final de la Copa Chile, donde su equipo espera rival entre Deportes La Serena y Deportes Limache. “Cuando no se puede jugar bien, hay que buscar otras cosas”, reconoció.

“Cuando los componentes se agregan y van en una sola línea, florece lo que les gusta a todos. El que tomó la micro conmigo, vamos todos juntitos. Y el que se quiera bajar en alguna parada, ningún problema. Se han entregado en todos los partidos, han ido madurando. La maduración del equipo costó, pero tenía que llegar en algún momento”, manifestó el ex DT de Ñublense y Santiago Wanderers.

Tuvo más. “Es importante que el club tenga una identidad de juego, una forma y creo que se la podemos dar. Son jugadores de experiencia, se han hecho fuerte con mi forma. Rodrigo es un arquero que da seguridad y cuando lo necesitamos, aparece. Y Lio cuando tiene que hacer los goles, tambipén aparece. Hay experiencia y madurez ahí”, sobre el portero Odriozola y Lionel Altamirano.

Lionel Altamirano y Rodrigo Odriozola celebran el paso a la final de la Copa Chile. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

“Se buscó, más allá del cómo. Hubo dos penales, cada vez que marcamos íbamos siempre pensando en que podía estirar todo a los penales. No queríamos hacer eso. Te alegra la gente, que a Huachipato viene a verla la familia”, dijo. Fue el comienzo de una declaración que sorprendió en cada rincón de la región del Bío Bío.

Planteó que “Te alegra cuando gana Deportes Concepción, la U de Conce, te alegra por el fútbol de acá. Clubes que quieren reencantar al socio, que vuelvan los niños, la familia. Te vas dando cuenta de que ellos necesitan alegrías. Si nosotros podemos darle eso, bienvenido sea”, manifestó Jaime García. Quiere a los lilas y al Campanil ojalá de vuelta en la élite del fútbol chileno.

Jaime García quiere a todos los clubes regionales encumbrados. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Cuando se gana todo es lindo y cuando se pierde, es el técnico. Mañana entrenamos y jugamos, hay que seguir esta máquina. No paro”, cerró el DT del Huachi, quien debe recuperar a sus jugadores y puede aprovechar el receso por el Mundial Sub 20 para lograrlo.