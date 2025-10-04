A falta de tener fútbol en Liga de Primera, siempre es bueno tener de vuelta la acción de la Primera B. Especialmente con el comienzo del tramo final de la temporada, donde en el comienzo de la jornada 26 tenemos un nuevo puntero.

Aunque el comienzo de la misma se produjo la noche del viernes, cuando Deportes Concepción ganó en la agonía del partido por 2-1 a Magallanes, para meterse con todo en la pelea por la liguilla en busca del segundo ascenso.

Pese a que Josué Ovalle abrió la cuenta al minuto 7 para los lilas, Manuel Vicuña igualó el marcador en los 58′, y no fue hasta el último minuto del encuentro, cuando Carlos Escobar (90+7′) le dio la victoria final al “León de Collao” que enciende la parte alta de la Primera B.

Primera B tiene nuevo puntero a cuatro fechas del final

Mientras que la jornada sabatina de la fecha 26 se abrió en la Región Metropolitana, donde Deportes Recoleta con el seleccionado nacional Jaime Vargas como arquero titular, se enfrentaba ante Deportes Copiapó que necesitaba ganar para volver a la cima.

Y así no más fue. Gracias a la solitaria anotación de Thomas Jones en el minuto 61, el “León de Atacama” se encumbra como el nuevo puntero de la Primera B con 45 puntos, dos más que la Universidad de Concepción, quien debe jugar su partido.

Mientras que los textileros comienzan a alejarse de la liguilla, pues caen hasta el 10° puesto con 33 puntos, y queda a dos del último cupo para entrar a la postemporada, hoy en propiedad de San Luis de Quillota, que está octavo con 35.

Así está la Tabla de Posiciones en Liga de Ascenso

