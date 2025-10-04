Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Tabla de Primera B: Copiapó vuelve a la cima tras vencer a Recoleta, Concepción asoma

En el reinicio de la actividad en la división de plata, el León de Atacama se reencuentra con los triunfos y supera al Campanil. Mientras los lilas, entran en carrera por la liguilla.

Por Alfonso Zúñiga

Deportes Copiapó vuelve a ser el líder en Primera B
© InstagramDeportes Copiapó vuelve a ser el líder en Primera B

A falta de tener fútbol en Liga de Primera, siempre es bueno tener de vuelta la acción de la Primera B. Especialmente con el comienzo del tramo final de la temporada, donde en el comienzo de la jornada 26 tenemos un nuevo puntero.

Aunque el comienzo de la misma se produjo la noche del viernes, cuando Deportes Concepción ganó en la agonía del partido por 2-1 a Magallanes, para meterse con todo en la pelea por la liguilla en busca del segundo ascenso.

Pese a que Josué Ovalle abrió la cuenta al minuto 7 para los lilas, Manuel Vicuña igualó el marcador en los 58′, y no fue hasta el último minuto del encuentro, cuando Carlos Escobar (90+7′) le dio la victoria final al “León de Collao” que enciende la parte alta de la Primera B.

Primera B tiene nuevo puntero a cuatro fechas del final

Mientras que la jornada sabatina de la fecha 26 se abrió en la Región Metropolitana, donde Deportes Recoleta con el seleccionado nacional Jaime Vargas como arquero titular, se enfrentaba ante Deportes Copiapó que necesitaba ganar para volver a la cima.

Y así no más fue. Gracias a la solitaria anotación de Thomas Jones en el minuto 61, el “León de Atacama” se encumbra como el nuevo puntero de la Primera B con 45 puntos, dos más que la Universidad de Concepción, quien debe jugar su partido.

Publicidad
Tweet placeholder

Mientras que los textileros comienzan a alejarse de la liguilla, pues caen hasta el 10° puesto con 33 puntos, y queda a dos del último cupo para entrar a la postemporada, hoy en propiedad de San Luis de Quillota, que está octavo con 35.

Vuelve la Primera B: Programación de los partidazos de Cobreloa y Wanderers soñando con el ascenso

ver también

Vuelve la Primera B: Programación de los partidazos de Cobreloa y Wanderers soñando con el ascenso

Así está la Tabla de Posiciones en Liga de Ascenso

Publicidad
Lee también
Olvidado arquero de Colo Colo y su redención: "Hasta cuando saco al perro..."
Colo Colo

Olvidado arquero de Colo Colo y su redención: "Hasta cuando saco al perro..."

Tabla de Primera B: Copiapó no logra superar al líder
Chile

Tabla de Primera B: Copiapó no logra superar al líder

Graves insultos de Salas al árbitro de Temuco vs. Copiapó
Chile

Graves insultos de Salas al árbitro de Temuco vs. Copiapó

¡Increíble final! Huachipato va por el título de la Copa Chile
Chile

¡Increíble final! Huachipato va por el título de la Copa Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo