Deportes Copiapó vivió un duro golpe esta semana tras perder contra Deportes Concepción en los penales y quedar fuera de la esperada final por el último cupo que da el pase a Primera División. Por lo que la próxima temporada deberá seguir disputando la Primera B.

Ante esto, el club que viene de una positiva campaña podría experimentar importantes cambios y su DT, Hernán Caputto se refirió al futuro del elenco donde, según reveló Primera B, son 17 los jugadores que terminan su contrato con el equipo.

¿Hernán Caputto seguirá en Deportes Copiapó?

Tras el fin del encuentro de la liguilla, el DT fue consultado sobre su futuro en la escuadra, donde señaló: “Yo termino contrato y muchos también, lo más importante es que no quería dejar de hacerlo de manera privada y lo digo de manera pública, estoy muy agradecido del club, muy agradecido de los jugadores, agradecido de la gente, del entorno“.

Asimismo, añade “que no es una despedida, solo que hoy (domingo) tengo la posibilidad de hablarlo y como tengo la posibilidad de hablarlo, quiero decirlo porque a veces uno no tiene esta posibilidad“.

Hernán Caputto deberá definir su futuro tras terminar su contrato con Copiapó/Photosport

Agregando que no es algo que se tenga que determinar inmediatamente. “Siento que este tipo de cosas pasan a segundo plano, lo más importante, luego de una derrota, de un término de año, hay que analizar muchas cosas… si tenemos en cuenta que fue una temporada muy buena, en estadística, en puntaje, en localía, por arriba del 72% de locales, algo muy alto”.

Caputto además destacó la buena campaña del equipo. “Hicimos un torneo extraordinario, no pudimos coronarlo al final, la liguilla siempre es otro torneo, independiente de que para mí, llegamos bien… siento que nos faltó más claridad, nos faltó tranquilidad, eso se necesita en momentos complicados”.

Y aprovechó el momento para dirigirse a los hinchas. “Les pido que sigan creyendo, que tengan tolerancia, todos quisimos hacer el máximo y poder lograr el ascenso, no fue posible”.