Todavía ni finaliza la temporada y Universidad de Chile ya piensa en lo que será en la siguiente campaña. Es por esto que habrían fijado sus ojos nuevamente en Huachipato para traer a un refuerzo.

El Romántico Viajero si bien ya no cuenta con muchas opciones de pelear por el título ante el inspirado Coquimbo Unido, espera al menos meterse en la próxima Copa Libertadores de América. Para dar pelea a nivel internacional, saben que necesitan un plantel potente.

El refuerzo de Huachipato que suena en U. de Chile

En el último tiempo, mucho se ha dado el traspaso entre jugadores de Universidad de Chile y Huachipato, hecho que ha generado más de alguna duda en el ambiente sobre la propiedad de ambos clubes. Sin embargo, ninguna sospecha ha podido ser comprobada.

En los mercados recientes, jugadores como Ignacio Tapia, Israel Poblete, Gabriel Castellón y Gonzalo Montes, entre otros, han arribado al CDA procedentes de Talcahuano. Lejos de detenerse esta fórmula, al parecer podría sumarse un nuevo capítulo.

De acuerdo a lo que informa La Magia Azul, desde Universidad de Chile se habrían interesado por la figura de Huachipato ante Audax Italiano en la clasificación a la final de Copa Chile ¿Lionel Altamirano? No, el otro héroe, Rodrigo Odriozola.

El meta uruguayo de 37 años termina contrato con los Acereros al final de esta temporada, por lo que podría arribar al Romántico Viajero sin costo. Además, llegaría a suplir la posible baja de Cristopher Toselli, quien se podría retirar del fútbol cuando termine el campeonato.

Odriozola le atajó un penal a Leonardo Valencia en el último minuto en Copa Chile. Imagen: Photosport

Universidad de Chile se concentra en la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús, donde tiene la posibilidad de ir a la definición por otro título internacional. Mientras, la dirigencia ya mira el mercado en busca de refuerzos.