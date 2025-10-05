Le dio la clasificación a Huachipato y cuenta su drama familiar: “Mi esposa e hijas…”

Huachipato dio vuelta la llave contra Audax Italiano y se instaló en la final de la Copa Chile 2025. En un partidazo disputado en el Estadio CAP, los acereros superaron por 4-2 a los audinos, quienes estuvieron cerca de enviar la definición a penales en los últimos minutos.

Tras el triunfo floridano en la ida, Huachipato tenía la obligación de ganar en casa. El panorama parecía complicarse más a los 12′, cuando Eduardo Vargas anotó para Audax, pero Lionel Altamirano respondió para los locales, con dos goles consecutivos para el 2-1 (2-2 global).

Más tarde, Renzo Malanca aumentó la ventaja acerera (51′), pero Leonardo Valencia anotó de penal. Como si el partido no hubiese sido lo suficientemente emocionante hasta ese momento, Maximiliano Gutiérrez anotó para Huachipato (89′) y Audax iba a igualar nuevamente la llave con un penal cobrado a los 90’+7, pero Rodrigo Odriozola le tapó el tiro a Valencia.

Más tarde, el golero contó su emoción. “Muy contento por todo el equipo. Hicimos el gasto para llevarnos el partido. Con esos dos penales casi se nos dificulta la llave, pero teníamos confianza de que podíamos lograrlo, a nuestra manera, creyendo en nuestra idea”, dijo.

Rodrigo Odriozola, héroe de Huachipato, y el sacrificio de su familia

Pero lo más emotivo vendría después, cuando dedicó palabras a su esposa e hijas. “No puedo olvidarme de mi familia, que siguen en Uruguay y no pueden estar acá por la rutina de la escuela. Antes de empezar el partido nos entregaron una carta a cada uno, con el mensaje de la familia“, dijo.

“Me decían que el amor de familia todo lo puede y que el esfuerzo había que hacerlo valer. Por eso el orgullo de todos. Este triunfo tiene para mí un valor doble por todo el esfuerzo que se hace día a día, lejos de ellas”, manifestó.