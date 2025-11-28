El año está por terminar y con ello los clubes comienzan a mover sus piezas de cara a la próxima temporada, donde revelan que Huachipato habría tomado una firme decisión y uno de sus jugadores se despediría del equipo este 2025.

Los negriazules son uno de los clubes que se encuentran en zona decisiva en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde deberán luchar en los últimos partidos restantes para lograr la clasificación a Copa Sudamericana.

Pero en la previa de los encuentros contra Universidad Católica y Palestino, revelan que el equipo ya tendría su primera baja para el próximo año.

El jugador que tendría un pie fuera de Huachipato

Según reveló el periodista de Balón y Gloria, Renzo Luvecce, Jimmy Martínez no continuará en el equipo. “El volante de 28 años no seguirá en el club acerero para el próximo donde fue campeón del Torneo Nacional 2023. El jugador finaliza contrato a finales de 2025 y me indican que no se logró alcanzar un acuerdo entre ambas partes”.

El jugador terminaría su contrato a fin de año

Agregando que a pesar de eso, el jugador ya tendría otros clubes que buscarían su fichaje. “Podría continuar su carrera en Universidad de Concepción o Audax Italiano, clubes que estarían interesados en su carta”.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras denuncia arbitral: Huachipato se expone a una multa por insólito error

La carrera de Jimmy Martínez

Comenzó su carrera en Naval el año 2014, para luego llegar a Huachipato el 2015. Tras esto tuvo un paso por Universidad de Chile y Deportes La Serena, regresando a los Acereros el 2022, logrando el título de Primera División junto a los negriazules el 2023.

El jugador no habría llegado a acuerdo con el club/Photosport

Su gran actuación con Huachipato hizo que recibiera un llamado de la Selección Chilena, dirigida en aquel entonces por Reinaldo Rueda, el 2018, jugando su último partido con la Roja el 2019 en los partidos preparativos para la Copa América.

Publicidad