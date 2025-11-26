El lunes recién pasado, Huachipato se encargó de cerrar la fecha con un triunfo sobre Ñublense en su visita a Chillán. Los acereros se acercaron a la zona de clasificación internacional, quedando a solo tres puntos de Colo Colo, el ahora último clasificado a la Copa Sudamericana.

El duelo disputado en el Bicentenario Nelson Oyarzún se desarrolló sin mayores contratiempos, salvo una infracción al reglamento de la Liga de Primera que expuso el árbitro Manuel Vergara.

En su informe arbitral, el juez denunció que “Club Huachipato vistió indumentaria con medias de color blanco, y no de color celeste, como indicaba la definición de indumentarias, incumpliendo con el artículo 35 de las bases del torneo“.

Huachipato faltó a las bases de la Liga de Primera, acusó el árbitro | Photosport

ver también Tabla de Posiciones: Huachipato vence a Ñublense y acecha a Colo Colo por Sudamericana

Huachipato sería multado por insólito error en la Liga de Primera

Justamente, las bases establecen que “a más tardar con 72 horas de anticipación al inicio de cada partido, la Gerencia de Ligas Profesionales, en coordinación con la Comisión Arbitral, informará la indumentaria que deberá utilizar cada club en su partido respectivo“.

“Será obligación de cada club utilizar el uniforme designado. La no utilización de cualquier parte de la indumentaria informada será sancionada con una multa de hasta 50 UF, según la estimación que realice el Tribunal Autónomo de Disciplina“, dice también el reglamento.

Publicidad

Publicidad

Con esto, Huachipato espera una citación del Tribunal de Disciplina para que se determine si la multa corresponde y su monto.