Vivió una de las épocas más gloriosas de Universidad Católica y se ganó el cariño de los hinchas. Sin embargo, todo pudo ser distinto, ya que Colo Colo quiso levárselo.

Sin dudas que los Cruzados marcaron época en el fútbol chileno entre 2016 y 2021, periodo en el cual ganaron seis títulos nacionales. Lograron convertirse en el club más fuerte del país y sentaron las bases para que se pudiera construir el nuevo Claro Arena.

La historia pudo cambiar para un referente de U. Católica

Germán Lanaro llegó en 2015 a Universidad Católica y con buenas actuaciones se fue ganando el cariño de los hinchas. En 2017 todo pudo cambiar, cuando Colo Colo golpeó su puerta.

“Me llamó Pablo (Guede) en ese momento, obviamente él para mí es referencia, pero yo tenía claro qué quería“, indicó el argentino nacionalizado chileno a TNT Sports. Guede lo había dirigido en Nueva Chicago y Palestino, pero el defensor quería seguir en Las Condes.

“Mario (Salas) en ese momento me ayudó un montón. Cuando apareció ese llamado, él no me dio ni chance de pensarlo tampoco. Él se enteró por la prensa y me dijo ‘quiero que te quedes acá’“, recordó el ahora retirado jugador.

Pese a que Pablo Guede era alguien muy importante para Lanaro, valoró el respaldo que le dio Mario Salas y se quedó en la UC. La apuesta le salió muy bien, ya que ganó 10 títulos en los Cruzados y se retiró ahí el 2022.

“Estaba claro que no me iba a mover de San Carlos, pero se valora cuando el técnico te manifiesta que te quiere, que eres importante y que puedes aportar al plantel. Hoy, que estoy al otro lado, trato de llevarlo a la práctica, porque para el jugador es importante sentirse querido en el lugar donde está“, cerró Germán Lanaro.