El portero de Cabo Verde ha presentado una actitud que divide las aguas en el Estadio Monumental y hasta pone en duda su continuidad en el Cacique.

Un delicado momento atraviesa Vozinha en Colo Colo. El portero que destacó en el Mundial no ha podido repetir su rendimiento en el Cacique y ahora hasta es duda para el próximo partido ante Palestino por la Liga de Primera.

Josimar lucha con Gabriel Maureira, Eduardo Villanueva y Fernando De Paul por un puesto de titular. Pero además dicho partido ante los árabes en el Estadio Santa Laura implica un tope en el calendario más que importante para el nacido en Cabo Verde.

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El motivo es que frente a Palestino se juega el 25 de octubre y a las 17:30 horas. Pero al día siguiente, el 26/10 se realiza la gala del Balón de Oro donde está nominado como el mejor arquero del año.

Por lo que si participa de la ceremonia, estaría quedando fuera del duelo ante el Tino-Tino, y además hasta peligra para el próximo encuentro del 30 de octubre frente a la “U” de Conce.

Situación que genera incertidumbre sobre su persona. Aunque también se aborda que está invitación sería su último gran evento tras el Mundial y toda la exposición que ha generado por Vozinha.

Lo que ha traído más de una consecuencia para el portero de 40 años. “Ya no tengo intimidad. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien que me está grabando. Preferiría mi vida antes de la fama, perdí mi paz y tranquilidad”, reconoció a The Observer luego de su llegada a Colo Colo.

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El impasse de Vozinha con histórico de Colo Colo

Palabras de Vozinha que dividieron las aguas en Colo Colo, en especial para un multicampeón y leyenda del club como Marcelo Barticcioto.

El campeón de la Copa Libertadores abordó la actitud del portero desde su llegada al Cacique. “A mí me parece exagerado. Para eso no hubiese atajado tan bien en el Mundial. En definitiva es producto de su buen rendimiento. Hay futbolistas que entienden las reglas del juego, pero hay otros que no”, abordó en Cooperativa Deportes.

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Pero tras ello, el Barti contó un impasse que sufrió con Josimar Días y que lo dejó marcando ocupado. “Voy a contar una infidencia. Llamé a Colo Colo, a un amigo dentro del plantel, le pedí un saludo de cumpleaños para una amiga que es fanática de él. Pero me dijo que él no daba saludos. Lo acepté, pero me pareció un poco exagerado”, expresó.

“Primero tenía que haber averiguado lo popular que era Colo Colo. Y si lo ponía en la balanza, quizás no venía. Yo considero que si estas en una actividad pública te debes adaptar”, sentenció la leyenda del Cacique.