El entrenador argentino se refirió a la opción de que el portero de Cabo Verde se ausente por algunos partidos al asistir a la gala del Balón de Oro.

Vozinha está cerca de estar nuevamente en el foco de la polémica en el arco de Colo Colo. Y es que el portero de Cabo Verde se prepara para perderse más partidos en el Cacique, ya que viajará a Europa para la ceremonia del Balón de Oro, premio donde compite por ser el mejor arquero del 2026.

Esta ausencia sin duda que podría marcar mucho del futuro del arquero en el equipo. Sin ir más lejos, apenas ha sido titular en tres de 12 partidos posibles con los albos, muy lejos de los 50% de minutos exigibles para que pueda renovar de manera automática su contrato.

Esta situación fue abordada por Fernando Ortiz, quien en conferencia de prensa dejó en claro que no se hace problema ante una posible ausencia de Vozinha, dejando en claro que incluso está feliz con su nominación al Balón de Oro.

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Ortiz no se complica por nueva ausencia de Vozinha en Colo Colo

El entrenador argentino afirmó ante los medios que “supe que Vozinha está nominado para la entrega del Balón de Oro. Lo felicité. No he preguntado aún si va a estar presente, no es algo que hoy me inquieta, porque mi cabeza está en el día de mañana”.

“Quizá más adelante me preocupe de eso, si es que contaré con él para el próximo partido (Palestino). Le preguntaré, pero me pone feliz que esté nominado a una gala tan importante a nivel mundial”, concluyó el Tano Ortiz.

Vozinha podría perderse más partidos en Colo Colo si viaja a Europa para el Balón de Oro. | Foto: Photosport.

Los próximos partidos de Colo Colo

El Cacique regresará a la acción para jugar los 45 minutos restantes ante Puerto Montt por la Copa Chile 2026 este martes 20 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Posteriormente en la Liga de Primera 2026 los albos enfrentarán por la fecha 25 a Palestino el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

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En síntesis