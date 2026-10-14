Todos los transcendidos apuntan a que el portero de Cabo Verde no seguirá en el Cacique de cara al 2027.

Vozinha parece tener contados sus días en Colo Colo. Todo el fenómeno en torno a la figura del portero de Cabo Verde en su llegada al club en agosto rápidamente se fue enfriando, a tal punto de que ya se habla de su adiós en diciembre.

Y es que deportivamente está lejos de poder renovar su contrato. De doce partidos posibles apenas ha sido titular en tres, bastante lejos de los 50% de minutos exigibles para que pueda extender su vínculo de manera automática.

Para más remate, Fernando Ortiz ya ha dado señales claras de que no es su arquero titular. Por ejemplo, ante Coquimbo Unido con Vozinha y Gabriel Maureira estando disponibles, optó por el portero formado en casa como titular, dejando al caboverdiano en la banca.

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El fenómeno Vozinha se está apagando en Colo Colo

Además, fuera de la cancha el impacto a nivel de marketing tampoco ha sido del todo importante, ni para Colo Colo ni para otros actores que podrían beneficiarse con la figura de uno de los mejores arqueros del pasado Mundial 2026.

En Adidas, marca que viste al Cacique, revelaron a El Mercurio que las camisetas del portero “no se vendieron tanto como se esperaba”. Cabe recordar que el que pudiese jugar con el “Vozinha” estampado en su espalda incluso obligó a modificar las bases de la Liga de Primera 2026 en la ANFP.

Vozinha fue a la banca de suplentes en el último partido de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Por último, también destacaron que en TNT Sports, señal a cargo de transmitir los partidos del fútbol chileno, el arribo del arquero africano tampoco “movió la aguja”, esto hablando de un aumento significativo de suscriptores

Resta ver ahora si en estos últimos meses del año la situación en torno a la figura de Vozinha cambia, sobre todo pensando en que Colo Colo jugará partidos claves en su lucha por asegurar el título en la Liga de Primera 2026.

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En síntesis