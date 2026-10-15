El entrenador argentino está siendo seguido por Tigres, elenco al que defendió como jugador entre 2009 y 2010.

El hecho de que Fernando Ortiz todavía no renueve su contrato en Colo Colo tiene su futuro en el aire. Pese a que finaliza su vínculo en diciembre de este año, en el Cacique han sido claros en que recién se sentarán a conversar una vez terminada esta temporada 2026.

Esta situación ha generado varios rumores sobre un posible adiós del argentino, sobre todo si consideramos que a pesar de que todavía no es campeón con los albos, sí ha realizado una buena campaña con el club chileno en este año.

Por lo mismo, el interés por sacarlo del Monumental al parecer está. Así quedó demostrado en estas últimas horas, con un informe que asegura que un grande del fútbol mexicano tiene intensiones de tener al Tano como entrenador.

ver también Colo Colo responde a opción de Fernando Ortiz para la Selección: “Tiene la confianza del club”

El club mexicano que quiere sacar a Ortiz de Colo Colo

De acuerdo a información de los periodistas mexicanos Willie González y Eduardo Torres, la dirigencia de los Tigres habría tenido una reunió con Fernando Ortiz para contar con sus servicios de cara a la temporada 2027.

Este club no es desconocido para el argentino, ya que en sus años como jugador lo defendió entre 2009 y 2019. La apuesta del Tigre es tener en Ortiz a alguien capacitado de sacarle rendimiento a uno de los equipos fuertes del país, que en este Apertura 2026 apenas marcha en el puesto 13.

Fernando Ortiz sigue sin renovar su contrato con Colo Colo. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que en agosto de este año ya surgió información de que en la Liga MX seguían con atención la campaña de Ortiz en el Popular. “Tiene contrato hasta diciembre, en México le dan seguimiento”, aseguró en ese entonces Vladimir García, periodista de Univisión y TUDN Mex.

Fernando Ortiz en el Cacique ha dirigido un total de 48 partidos, en los que registra 30 triunfos, siete empates y once derrotas, lo que da un 67,36% de rendimiento.

ver también El dilema que consume a Fernando Ortiz en Colo Colo para la revancha ante Puerto Montt

En síntesis