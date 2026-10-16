El ex volante de la U descarta que el plantel laico se vea afectado por la situación por la que atraviesa el directorio del club.

Los problemas administrativos siguen remeciendo a Universidad de Chile, a pesar que en la cancha el cuadro laico está peleando el título de la Liga de Primera.

Los líos en Azul Azul están lejos de acabarse y ahora en la concesionaria tiene que haber un cambio de directorio, lo que conlleva la partida de Cecilia Pérez de la presidencia del club.

La situación contrasta con el buen momento deportivo de la U, hecho que analizó el ex volante del elenco estudiantil Patricio Mardones, quien separa los conflictos dirigenciales de los futbolísticos.

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Pato Mardones no cree que el plantel de la U se complique por los líos de Azul Azul

El autor del histórico gol ante Cobresal en el título azul de 1994 señaló, en diálogo con RedGol, que separa el conflicto de los empresarios de lo que pasa en la cancha.

“Creo que esta noticia sobre el cambio que puede venir estaba dentro de las posibilidades. Para mí no es una novedad“, lanzó en primera instancia el Pato.

“Es parte de la situación que está viviendo la U. El directorio actual sentía que algo podía suceder. Lo importante es que el equipo está bien y sólido. Todo este tipo de situaciones serían mucho más complicadas si el equipo no anduviera como está hoy. No queda tanto campeonato y, si se va a realizar un cambio así, uno siempre piensa que es en beneficio de la institución y va más allá de las personas”, agregó.

Cecilia Pérez se va de Azul Azul. Foto: Diego Martin/Photosport

Por último, Mardones indicó que cree que los jugadores y cuerpo técnico sabrán separar lo que ocurre en Azul Azul con lo que ellos tienen que realizar en su trabajo diario.

“Es un plantel con bastante experiencia que ha convivido en diferentes clubes y situaciones. Internamente debían saber que esto podía pasar. En momentos más complicados han reaccionado bastante bien, y creo que ahora el manejo de Fernando Gago será el que mantenga la tranquilidad dentro del equipo”, cerró.

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