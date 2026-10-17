El capitán de los albos aún no firma su extensión de contrato con el Cacique y está metiendo presión para seguir en el club.

Se vienen semanas definitorias para Colo Colo, que sigue al tope de la clasificación en la Liga de Primera, a pesar de su bajón, y busca meterse en las semifinales de la Copa Chile.

Los albos vuelven a salir a la cancha este martes, ya que tienen que completar el partido de cuartos de final ante Deportes Puerto Montt en el Monumental, el que ganan por 1-0 (2-0 en el global) y fue suspendido por lluvia. Tras ello, se concentran en la visita a Palestino por el torneo.

En la cancha se definen situaciones, pero fuera de ella también, porque Blanco y Negro debe resolver las renovaciones, con los casos emblemáticos del entrenador, Fernando Ortiz; y del capitán, Arturo Vidal.

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Directo mensaje a Arturo Vidal por su renovación en Colo Colo

La situación del King no está clara, y como es habitual, el mediocampista está metiendo presión por sus canales oficiales y por la prensa, porque su deseo es extender el vínculo, aunque tiene que ajustarse al presupuesto de ByN.

La continuidad de Vidal fue analizada por el ex delantero de Colo Colo Carlos Gustavo de Luca, quien en diálogo con RedGol señaló que debería dejar de pensar en el dinero y centrarse en su amor por el club.

Arturo Vidal aún no renueva en Colo Colo. Foto: Hernán Contreras/Photosport

“Es un tema del que se viene hablando hace rato. Si realmente quiere tanto a Colo Colo, no debería pensar tanto en la plata, ya que tuvo una carrera brillante y ganó una fortuna“, dijo el argentino.

“No tendría que haber problema en que arregle por menos dinero, lo cual abriría el panorama para contratar a otros jugadores”, cerró De Luca.

Arturo Vidal a sus 39 años quiere seguir jugando en Colo Colo y se tiene que sentar a conversar con Aníbal Mosa sobre su renovación.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera