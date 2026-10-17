Los hinchas albos quedaron impactados por los precios para el compromiso en Santa Laura, donde tendrán que romper el chanchito.

Una nueva polémica atormenta al fútbol chileno con el precio de las entradas designadas para el compromiso de Palestino vs Colo Colo, agendado para el domingo 25 de octubre, a las 17.30 horas, en el estadio Santa Laura, por la Liga de Primera 2026.

Como si ya fuera poco el alza de productos y de la bencina en el país, ahora el valor de los tickets en el fútbol también se fue por los cielos, con precios que dejaron asombrados a los hinchas albos.

En ese sentido, el viernes abrió la venta de ingresos para el duelo del cuadro de Fernando Ortiz, donde el equipo árabe dispuso el valor más económico tan solo en $20.000.

Colo Colo visitará a Palestino en Santa Laura. Foto: Diego Martin/Photosport

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A romper el chanchito para ver a Colo Colo

Los hinchas de Colo Colo explotaron en las redes sociales por los precios que dispuso Palestino para el duelo del próximo domingo en Santa Laura, donde se elevan todos los valores.

La galería norte tiene un costo de $20.000, además de $10.000 para los niños, lo que asustó a los hinchas colocolinos, pese a que de igual manera ya agotaron esa zona del reducto.

Algo que se repite en otras localidades, que todavía tienen disponibles, en un duelo clave para asegurar el título de la Liga de Primera, pero con el condicionante de la billetera.

Hay que recordar que hace semanas se evaluó trasladar este partido al Estadio Nacional, si es que estaba la opción de que los albos levantaran el título, algo que quedó desplazado por los últimos resultados de Colo Colo.

Revisa los precios: