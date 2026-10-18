Las Albas enfrentan a Independiente Santa Fe con la obligación de sumar tras caer ante Corinthians.

Colo Colo Femenino afronta una jornada clave en la Copa Libertadores 2026. Tras caer por 2-0 ante Corinthians en su debut este domingo se medirá con Independiente Santa Fe, para llegar con opciones a la última fecha de la fase de grupos.

El panorama es complejo para las Albas, ya que el conjunto colombiano comenzó el torneo con un triunfo sobre Caracas y suma tres puntos. Por eso, ganar sería el escenario ideal para las chilenas.

Colo Colo Femenino cayó 2-0 ante Corinthians en su debut en la Libertadores.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar?

Si Colo Colo derrota a Santa Fe, llegará a tres puntos e igualará a las colombianas. Luego deberá vencer a Caracas en la última jornada para alcanzar seis unidades y aumentar sus opciones de avanzar a cuartos de final.

Podría haber un triple empate con Corinthians si termina con seis puntos, por lo que la clasificación se definiría por los criterios de desempate.

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Si Colo Colo empata con Santa F e, sumará su primera unidad y quedará obligado a derrotar a Caracas. Además, necesitará resultados favorables en el encuentro entre brasileñas y colombianas para mantener sus opciones de clasificación.

Si Colo Colo pierde, quedará al borde de la eliminación. Para seguir con opciones, necesitará que Caracas derrote a Corinthians y ganar en la última fecha, además de favorecerse de un posible triple empate. Si Corinthians suma ante Caracas, las Albas quedarán eliminadas anticipadamente.

¿Cómo se define un empate en la Copa Libertadores Femenina?

El primer criterio de desempate establecido en el reglamento son los resultados de los partidos entre los equipos igualados en puntos.

En caso de un triple empate, se consideran los puntos obtenidos en esos enfrentamientos, la diferencia de goles y los tantos anotados.

Por eso, el resultado ante Santa Fe será determinante para las aspiraciones del Cacique, que necesita reaccionar después de su tropiezo inicial.

En resumen…