Las Albas necesitan una victoria para mantener sus opciones de avanzar en la Copa Libertadores Femenina 2026

Colo Colo Femenino afronta un partido clave en la Copa Libertadores 2026, ante Independiente Santa Fe por la segunda fecha del Grupo A, con la obligación de sumar tres puntos para seguir en carrera por un lugar en los cuartos de final.

Las Albas vienen de perder por 2-0 ante Corinthians en su estreno. El panorama se complicó aún más después de que Santa Fe venciera por 3-2 a Caracas, resultado que aumenta la importancia del duelo de este domingo para las aspiraciones del equipo chileno.

Colo Colo Femenino busca dar vuelta la página tras caída en el debut de la Libertadores 2026.

¿A qué hora juega Colo Colo Femenino vs. Santa Fe?

El encuentro entre Colo Colo Femenino e Independiente Santa Fe se disputará este domingo 18 de octubre, desde las 17:00 horas de Chile, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

Los hinchas podrán seguir el partido de las Albas EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas digitales de Chilevisión en el sitio web y YouTube, además de Pluto TV.

Las dirigidas por Tatiele Silveira necesitan recuperarse de la derrota inicial para llegar con opciones a la última jornada de la fase de grupos.

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¿Cómo está el grupo de Colo Colo en la Copa Libertadores?

El Cacique necesita sumar ante Santa Fe para mantener sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final, luego cerrará la fase de grupos frente a Caracas, el miércoles 21 de octubre, a las 17:00 hrs de Chile.

En esta edición, los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda, por lo que cada punto será determinante para definir a los clasificados.

Tabla de posiciones grupo A – Copa Libertadores Femenina

POS. EQUIPO PJ PTS. DIF. GOL 1 Corinthians 1 3 +2 2 Independiente Santa Fe 1 3 +1 3 Caracas 1 0 -1 4 Colo Colo 1 0 -2

En resumen…