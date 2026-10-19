Incluso, uno de los mejores jugadores de la historia fue al camarín azul a felicitar al plantel del Romántico Viajero.

Si hay un capítulo muy especial que guardan los hinchas de Universidad de Chile, es la goleada 4-0 a Flamengode Ronaldinho en Río de Janeiro. Pues bien, ya pasaron 15 años de ese día.

Un 19 de octubre, pero de 2011, el Romántico Viajero visitaba al Mengao por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Venían de eliminar a Fénix y Nacional de Uruguay, por lo que había expectativa, pero ni el más soñador imaginó lo que sucedería esa jornada.

La noche soñada en Río

Universidad de Chile saltó a la cancha del Estadio Olímpico João Havelange, que ahora se denomina Nilton Santos, con Johnny Herrera; Osvaldo González, Marcos González, José Rojas; Matías Rodríguez, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eugenio Mena; Eduardo Vargas, Gustavo Lorenzetti y Francisco Castro. También sumaron minutos Luis Felipe Gallegos y Diego Rivarola.

Flamengo tenía un gran equipo. En ese momento estaban luchando por el título en Brasil y contaban con Claudio Maldonado, Thiago Neves, Darío Botinelli, Ronaldinho y Deivid, entre otras estrellas. Parecía una tarea muy difícil, pero terminó siendo muy fácil.

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4-0 fue el marcador final, el cual incluso se quedó corto. José Rojas, Gustavo Lorenzetti y Eduardo Vargas en dos oportunidades se hicieron presentes en el marcador. Incluso hubo un pésimo arbitraje del argentino Saúl Laverni, quien expulsó mal a Francisco Castro, no convalidó un gol de Matías Rodríguez y también anuló de mala manera un tanto de Eduardo Vargas.

La actuación de Universidad de Chile fue tan brutal, que el mismísimo Ronaldinho fue al camarín azul para felicitar a los Azules. “Dijo que le encantó nuestro equipo. Ganamos esa Sudamericana de inicio a fin”, dijo Jorge Sampaoli a Globo hace algunos años. Johnny Herrera también ha revelado ese hecho.

Finalmente el Romántico Viajero terminó conquistando la Copa Sudamericana con una campaña brillante. 12 partidos jugados: 10 ganados y 2 empates. 20 goles a favor y solo 2 en contra. Pasa el tiempo y cada vez se ve más lejano que la U o cualquier equipo chileno vuelva a repetir algo así.