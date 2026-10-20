Las Albas disputarán su último partido en la Copa Libertadores femenina 2026 tras quedar eliminadas en la fase de grupos.

Colo Colo femenino afrontará su último desafío en la Copa Libertadores femenina 2026. Tras dos derrotas consecutivas, las dirigidas por Tatiele Silveira quedaron sin opciones de avanzar a la siguiente ronda y buscarán despedirse del torneo con una victoria ante Caracas de Venezuela.

El Cacique intentará cerrar su participación continental con un resultado positivo antes de regresar a Chile, donde deberá enfocarse nuevamente en el Campeonato Nacional femenino.

Colo Colo se despide de la Copa Libertadores Femenina 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo femenino vs Caracas?

Colo Colo femenino y Caracas jugarán este miércoles 21 de octubre, desde las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Ecuador por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina.

Los hinchas podrán seguir el partido de las Albas EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas digitales de Chilevisión en el sitio web y YouTube, además de Pluto TV.

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¿Cómo llegan Colo Colo femenino y Caracas?

Las Albas vienen de caer por 2-1 ante Independiente Santa Fe de Colombia. En ese compromiso, Anaís Cifuentes anotó el descuento para el equipo chileno, que no logró sumar su primera victoria en la competencia.

Por su parte, Caracas sufrió una derrota por 7-0 frente a Corinthians. Andressa Alves, Jaqueline Ribeiro, Duda, Paola García, Gabi Zanotti y Gisela Robledo marcaron para el conjunto brasileño.

Tabla de posiciones del Grupo A Copa Libertadores femenina

Pos. Equipo PTS J V E D DG Forma 1 Corinthians Femenino 6 2 2 0 0 9 V V 2 Independiente Santa Fe 6 2 2 0 0 2 V V 3 Colo-Colo Femenino 0 2 0 0 2 -3 D D 4 Caracas Femenino 0 2 0 0 2 -8 D D

En resumen