La lluvia no perdona: Suspenden la revancha entre la U y Antofagasta por Copa Chile

El encuentro por los cuartos de final de Copa Chile por el frente de mal tiempo en el país será reprogramado hasta nuevo aviso.

No hay caso. El fútbol chileno alarga su inactividad y ahora lo sufre nuevamente la Copa Chile. Esto porque se confirmó la suspensión del partido de revancha entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta.

Durante el lunes se informó que el partido entre Colo Colo y Puerto Montt no se podría disputar por el frente del mal tiempo en el país. Lo mismo, ocurrió este martes con el duelo de Unión La Calera y Coquimbo Unido.

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Ahora el tercer partido en caerse fue el encuentro entre azules y pumas, y que estaba programado para jugarse en el estadio Santa Laura. El elenco dirigido por Fernando Gago hasta inició la concentración este martes luego del entrenamiento matutino, mentalizados en remontar el 2-0 de la ida.

Sin embargo, la inclemencia del frente de mal tiempo con lluvia, fuertes vientos, tormentas eléctricas y hasta granizos, hicieron imposible la realización del partido que estaba programado para el miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas.

“Rechazada programación y se suspende partido de fútbol profesional a disputarse entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta por cuartos de final (vuelta) de la Copa Chile”, detalla el anunció de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Tras conocerse la suspensión entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta por Copa Chile, el elenco dirigido por Fernando Gago debe dar vuelta la página.

Ahora el próximo partido del Romántico Viajero está programado para el lunes 26 de octubre a las 20:00 horas. Lo que será por la Liga de Primera ante Everton de Viña del Mar. Tras ello, el 1 de noviembre disputará el clásico universitario y deberá visitar a Universidad Católica en el Claro Arena.