El técnico siguió adelante en su programación, por lo que decidió darle libre a sus jugadores por el frustrado partido de Copa Chile.

Universidad de Chile vio suspendido su partido por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Antofagasta, que estaba programado para esta jornada en el estadio Santa Laura.

El plantel de los azules dirigido por el técnico Fernando Gago ya estaba en el hotel de concentración cuando fueron notificado por las autoridades, lo que llevó a romper la burbuja.

En ese sentido, ahora la preocupación está en el compromiso del lunes, cuando deban recibir a Everton por la Liga de Primera, por lo que el técnico tomó una determinación con sus jugadores.

Gago ya piensa en el duelo ante Everton del lunes. Foto: Pedro Tapia/Photosport

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La U prioriza el descanso y ya piensa en Everton

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron los detalles de la actualidad de Universidad de Chile, luego de la suspensión del partido contra Antofagasta.

“Fernando Gago le otorgó día libre al plantel de la U, por lo que los jugadores retornarán a los trabajos el día jueves en el Centro Deportivo Azul”, destacaron en su información.

“De esta manera, Fernando Gago ya tomó cartas en el asunto luego de la cancelación del partido de la U para este miércoles. El entrenador priorizará el descanso de sus dirigidos previo a un duelo clave en la recta final de la temporada 2026″, precisan.

Por lo mismo, ahora la idea es mentalizarse en el choque ante Everton, que estará cargado de polémica por lo vivido en la Copa Chile, además que esperan la confirmación del Santa Laura.