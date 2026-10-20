Previo al partido que terminó suspendiéndose por lluvia, Fernando Gago dejó fuera de la concentración a cuestionado volante.

U de Chile vive un agitada semana. Mientras en lo institucional define su futuro, en lo deportivo vio suspendida su revancha de Copa Chile, ante Deportes Antofagasta. Ahí debían remontar el 2-0 de la ida, en el norte.

Si bien no se jugará el duelo de este miércoles tras el frente de mal tiempo, hay preocupación por el estado físico de sus jugadores. Es ahí donde llegó una mala noticia para Fernando Gago.

En la previa de la concentración en el hotel, los azules sufrieron la baja de Javier Altamirano. El jugador venía de tener minutos en la ida, pero no fue parte de los citados para el duelo suspendido de este miércoles.

La razón que deja afuera al volante de U de Chile

Javier Altamirano, uno de los jugadores con mayor tasación en U de Chile, no convocó junto a sus compañeros previo al duelo que se deberá reprogramar ante Deportes Antofagasta. Una lesión sacó al jugador de la lista de Fernando Gago.

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“Presentó problemas físicos (Altamirano), los que lo dejaron fuera definitivamente de la revancha… Con esto habrá que esperar si vuelve a ser considerado para el próximo lunes, cunado la U deba recibir a Everton”, informó Emisora Bullanguera.

Justamente, los azules volverá a la acción en la Liga de Primera tras la suspensión del encuentro de Copa Chile. Ahí, Fernando Gago ya cuenta con Octavio Rivero, quien poco a poco ha ido dejando atrás su larga lesión.

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El duelo ante los viñamarinos se jugará a las 20.00 horas del lunes 26 de octubre. Las dudas corren por parte del recinto, ya que el encuentro está programado para jugarse en el Estadio Nacional, pero los azules quieren disputarlo en el Santa Laura, tras el concierto de BTS en Ñuñoa.