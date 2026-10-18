De cara al duelo del miércoles contra Antofagasta, se reveló que Javier Altamirano arrastra molestias en su cadera y es duda para este encuentro.

Cuando parecía que la preparación en Universidad de Chile para la revancha contra Deportes Antofagasta por Copa Chile iba a transcurrir sin complicaciones, durante las últimas horas se reveló una nueva molestia física que afecta al equipo de Fernando Gago.

Si bien el cuadro azul celebró la reintegración del uruguayo Octavio Rivero tras largas semanas con problemas, hubo otro futbolista que no pudo completar el entrenamiento y debió trabajar a la par del plantel, con observación del cuerpo médico.

La referencia es para el volante Javier Altamirano, quien según el medio partidario Emisora Bullanguera, “tiene molestias en su cadera, situación que no le permitió realizar con normalidad los trabajos”, convirtiéndose en un nuevo dolor de cabeza para Gago.

Con tres jornadas más de entrenamientos por delante, Pintita cruza los dedos para tener a todo su plantel a disposición para el duelo por Copa Chile, donde la U se juega una oportunidad clave para sumar un título y evitar una nueva campaña sin logros deportivos.

Javier Altamirano en riesgo de ser baja en Universidad de Chile (Photosport)

Javier Altamirano provoca dolor de cabeza en U de Chile

Lo del volante oriundo de Talcahuano resulta muy particular, pues en 10 meses pasó de ser un jugador importantísimo en el esquema azul, con Gustavo Álvarez como entrenador, a ni siquiera ser primera opción en el planteamiento de Gago en 2026.

Llamativo si recordamos que en septiembre del 2025, Universidad de Chile ejecutó la opción de compra por el 50 por ciento de su pase a Estudiantes de La Plata, donde pagó US$1 millón de dólares. Un giro en 180 grados entorno al volante.

En lo que va de la presente temporada, Javier Altamirano suma entre torneos locales y la fase previa de Copa Sudamericana un total de 1.618 minutos en la cancha durante 29 encuentros, en los que registra tres goles, una asistencia y recibió cinco tarjetas amarillas.

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¿Cuándo juegan los azules?

Por la revancha de los cuartos de final en Copa Chile, Universidad de Chile enfrenta a Deportes Antofagasta en el Estadio Santa Laura, este miércoles 21 de octubre desde las 20:00 horas.

En síntesis