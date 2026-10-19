Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología, señaló que las condiciones climáticas serán adversas a la hora del partido que deben reanudar Colo Colo y Puerto Montt.

Colo Colo y Puerto Montt deben terminar este martes, a las 18 horas, el partido que comenzaron a jugar hace dos semanas por los cuartos de final de Copa Chile y en el que resta disputar todo el segundo tiempo, en una llave que tiene a los albos 2-0 arriba en el marcador global.

Aquella vez se suspendió por lluvia, algo que se repetirá este martes, donde las condiciones climáticas estarán aún peor que lo sucedido hace 14 días.

Alejandro Sepúlveda, editor de Megatiempo y especializado en meteorología, cuenta que las condiciones hacen complejo pensar en que se podrá jugar fútbol de manera normal.

“Aunque hemos tenido un octubre muy muy tormentoso con las consecuencias que ya sabemos, lo de este martes puede ser algo más complejo“, comienza señalando en diálogo con RedGol.

“Primero por la gran amplitud geográfica en donde caerán las precipitaciones intensas para la época. Estamos hablando especialmente en la parte sur de Antofagasta, Región de Coquimbo en su totalidad, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío. O sea, la zona más habitada de nuestro país podría estar con este tipo de precipitaciones”, aclara.

“Serán como las lluvias que dejaron por ejemplo el aluvión en Las Condes o las inundaciones repentinas la semana pasada en Providencia, Ñuñoa, Las Condes. Esta vez va a llover en todo el paño mencionado. En rigor, hasta la Región de Los Lagos, pero lo más intenso acá en la Región Metropolitana“, explica.

Colo Colo y Puerto Montt pueden volver a jugar bajo la lluvia… si es que se juega

La tarde del martes será lo peor: ¿se juega Colo Colo vs Puerto Montt?

“Hay isoterma cero alta en octubre, también un desarrollo de nubosidad de tormenta, por lo tanto va a ser como un sistema reforzado. A diferencia de lo que tuvimos la semana pasada, que eran chubascos que se dieron muy violentos en algunos sectores, acá además vamos a tener lluvia. Entonces, entre la lluvia y los chubascos, es una situación para monitorearla muy de cerca, especialmente este martes en la tarde y hasta la madrugada del día miércoles”, describe por el horario en que será lo peor.

“Esperamos montos como piso de 20 a 30 mm en sectores de los valles antes mencionados. ¿Y en qué se puede traducir esto? Inundaciones repentinas, remociones en masa, activación de quebradas”, es la advertencia.

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“Así que será un martes al cual hay que acatar lo que diga la autoridad, un martes complicado para moverse en las grandes ciudades, y por lo tanto hay que estar muy atentos a eso”, añade el periodista.

Insiste en que “martes en la tarde hasta la madrugada del miércoles sería la mayor cantidad de agua, y luego el resto de la semana sigue inestable, sigue con precipitaciones, la probabilidad de tormentas eléctricas, miércoles, jueves, viernes, incluso hasta el sábado. Pero en cuanto al volumen de agua, lo más importante sería mañana martes”.