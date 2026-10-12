El club comunicó la partida de un hombre y una mujer envueltos en una colisión vehicular en el sur del país y se puso a disposición de los familiares de las víctimas.

En el día que San Luis de Quillota alcanzó el liderato de la Primera B a tres fechas del final, una lamentable tragedia enluta a la institución y al fútbol chileno, tras confirmarse el fallecimiento de dos hinchas que iban en camino a Puerto Montt.

Según comunicó la institución en sus canales oficiales, las víctimas fatales fueron identificadas como Diego Astudillo y Javiera Aguilar, quienes se dirigían al Estadio Chinquihue para acompañar al cuadro canario en su duelo con Deportes Puerto Montt al momento del fatal incidente.

“El club se pone a disposición frente a cualquier ayuda que requieran familiares en este acontecimiento. Enviamos nuestras más sinceras condolencias al entorno de nuestros hinchas, dedicando el triunfo de esta tarde a la memoria de Diego y Javiera”, expresó San Luis en el comunicado.

Dos hinchas de San Luis mueren en accidente de tránsito

La triste noticia se produce en el momento más importante de la temporada para el equipo que dirige Humberto Suazo, que fue hasta el sur de nuestro país y rescató la victoria por 1-0 que les permitió escalar al primer puesto de la Tabla de Posiciones.

Gracias al gol de Fabián Pastenes (13′), San Luis de Quillota es el solitario puntero de la Primera B con 50 puntos, tras aprovechar las derrotas de Cobreloa ante Copiapó por 2-1 y de Santiago Wanderers por el mismo marcador contra Curicó Unido.

El calendario que le toca a los canarios en las últimas tres fechas del campeonato es el siguiente:

Jornada 28 vs. Magallanes / Sábado 17 de octubre / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Jornada 29 vs. Recoleta / Sábado 24 de octubre / 17:30 horas / Estadio Lucio Fariña

Jornada 30 vs. San Marcos de Arica / Domingo 1 de noviembre / por confirmar / Estadio Carlos Dittborn

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En síntesis