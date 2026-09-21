“A defender el club”: Puerto Montt enfrenta grave denuncia que remece la Primera B

Desde el cuadro salmoreron recalcaron que se presentarán la próxima semana para abordar los cargos que se han puesto en su contra.

Deportes Puerto Montt se mentaliza para dar el batacazo en Copa Chile. El cuadro salmonero se mide ante Ñublense y tiene la fe intacta en avanzar en el torneo nacional. Lo que será importante para retomar el gran nivel y así meterse en la Liguilla de la Primera B.

Sin embargo, el foco de cuadro de albiverde no está solo dentro de la cancha. En las últimas jornadas todo cambió y ahora se mira de reojo la denuncia que se ha hecho pública sobre el club del sur.

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La acusación apunta al ocultamiento de información financiera, en especifico el pago de impuestos. El caso ejemplificador sería lo que ocurrió con el jugador Kevin Flores en 2025, a quien se le descontó el impuesto único pero no se entregó al Servicio de Impuestos Internos.

Ante el posible “escritoriazo”, desde Puerto Montt enfrentaron este complejo escenario y hablaron fuerte y claro.

“No nos podemos hacer los tontos por el tema. Hay que darle tranquilidad a la hinchada, se está trabajando el tema. Va a ir un grupo de abogados a defender el club”, recalcó el gerente deportivo Pablo Soto Lazcani a Mi Sur Deportes.

Incluso el gerente deportivo desmintió rumores que han aparecido en los últimos días donde se indicó que los jugadores habrían protagonizad ouna pelea con los dirigentes. Lo que fue descartado ya que en estos días el plantel tuvo libre y no se realizó ningún entrenamiento por fiestas patrias.

La defensa de Puerto Montt ante grave denuncia en Primera B

El integrante de Deportes Puerto Montt además aprovechó la instancia de tranquilizar a los fanáticos, especialmente por la crecida de la denuncia y que ya son varios clubes los que se han sumado. Lo que, en casos como Rangers y Santa Cruz, es solo para así evitar el descenso.

“Sé que el hincha está preocupado que el tema está saliendo en muchos portales, y que los clubes que están peleando en la parte baja van a hacer cualquier cosa por salvarse por secretaria”, agregó Soto Lazcani.

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Por lo mismo, recalcó que están con todas las fichas en lo que será el 29 de septiembre, día clave ya que se presentará la defensa a los cargos que se les imputa.

“Se va a hacer una defensa de este reclamo. No debería pasar a mayores. Pero hay que defenderse bien y que salga todo bien para Deportes Puerto Montt”, sentenció.