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Fútbol chileno

Formador de Vicente Vargas y símbolo de Wanderers avisa tras interés europeo: “Hay que ir con tranquilidad”

En diálogo con RedGol, Héctor Robles cuenta la historia de la joya caturra que siguen desde Europa, tras la final con Real Madrid. Llamó a tener cautela en estos casos.

Por Nelson Martinez

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Futbol, Real Madrid vs Santiago Wanderers. Final Intercontinental Sub 20, 2026. El jugador de Santiago Wanderers Vicente Vargas, derecha, disputa el balon con Jesus Fortea durante la final intercontinental realizada en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, Espana. 19/09/2026 AFP7/Photosport Football, Real Madrid vs Santiago Wanderers. 2026 Intercontinental Final. Santiago Wanderers player Vicente Vargas, center, vies for the ball against Jesus Fortea of Real Madrid the 2026 Intercontinental Final at the Santiago Bernabeu in Madrid, Spain. 19/09/2026 AFP7/Photosport
© AFP7/PhotosportFutbol, Real Madrid vs Santiago Wanderers. Final Intercontinental Sub 20, 2026. El jugador de Santiago Wanderers Vicente Vargas, derecha, disputa el balon con Jesus Fortea durante la final intercontinental realizada en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, Espana. 19/09/2026 AFP7/Photosport Football, Real Madrid vs Santiago Wanderers. 2026 Intercontinental Final. Santiago Wanderers player Vicente Vargas, center, vies for the ball against Jesus Fortea of Real Madrid the 2026 Intercontinental Final at the Santiago Bernabeu in Madrid, Spain. 19/09/2026 AFP7/Photosport

Vicente Vargas es el nombre seguido desde Europa, según reportaron en el Viejo Continente. El canterano de Santiago Wanderers brilló en la final Intercontinental ante el Real Madrid y suma interesados en potentes ligas.

Tras conocerse la noticia, Héctor Robles habló desde el puerto y se refirió al talento caturro que conoce desde los 14 años, cuando lo trabajó en su formación. Para el Choro, la oportunidad europea del Vicho es totalmente merecida.

Viene de una familia muy bien constituida, donde sus papás lo han apoyado mucho en todo lo que es su carrera. Todo lo que él está viviendo se lo merece con creces por todos los esfuerzos que han hecho”, dice Robles a RedGol.

El Choro Robles llama a la cautela con Vicente Vargas

Destacando sus condiciones y llamados a giras juveniles con la selección chilena, Héctor Robles llamó a tener calma con los sondeos internacionales por Vicente Vargas. El hombre de la experiencia en Wanderers busca cuidar al talento caturro.

“En general el jugador chileno tiene muchas condiciones. Hay que tener gente que los esté conteniendo permanentemente en situaciones que a veces sienten que son de injusticia, que ‘por qué suben a otros y a mí no’. Eso pasa mucho en en el fútbol joven en Chile”, avisa Robles.

Para el formador caturro, la clave es que en esos momentos “tiene que estar la gente como para poder entregar esa contención y esperar su momento, y cuando le llegue, poder aprovecharlo”.

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Hoy Wanderers está dando muestras de que tiene una cantera hermosa, pero hay que ir siempre con tranquilidad. Se debe ir con cuidado, llevándolos bien para que no se nos caigan”, cerró.

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